Film gerçek oldu! İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı’nda yaşıyor

Havalimanı personelinin yardımcı olmaya çalıştığı Kaviani için Kanada Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan Kaviani’nin, Ankara'ya da gittiğini fakat sonuç elde edemediği öğrenildi. Havalimanı çalışanlarının yardımları ile yaşamını sürdüren Kaviani, İstanbul Havalimanı’nda bulunan koltuklarda yatıyor. İki çantası ile sabahtan akşama kadar Havalimanı’nda dolaşan Kaviani’ye havalimanı çalışanları yardım ediyor. Kaviani, vejetaryen olduğu için havalimanında beslenme konusunda zorluk çektiğini, duş başta olmak üzere insani ihtiyaçlarını gideremediğini belirtti.