2022-09-20 17:42:50 Film değil gerçek! İtfaiye ekipleri takdir topladı
Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkeleri ve en sağlıklı beslenen ülke belli oldu! Ülkelerin beslenme alışkanlıkları
Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül (58) ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
6 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23