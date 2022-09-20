  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Film değil gerçek! İtfaiye ekipleri takdir topladı

2022-09-20 17:42:50
Film değil gerçek! İtfaiye ekipleri takdir topladı

Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

#1
Foto - Film değil gerçek! İtfaiye ekipleri takdir topladı

Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Film değil gerçek! İtfaiye ekipleri takdir topladı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Film değil gerçek! İtfaiye ekipleri takdir topladı

Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül (58) ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı.

#4
Foto - Film değil gerçek! İtfaiye ekipleri takdir topladı

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

#5
Foto - Film değil gerçek! İtfaiye ekipleri takdir topladı

6 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Rus turistleri tam anlamıyla sarsacak karar
Dünya

Rus turistleri tam anlamıyla sarsacak karar

Rusya ile sınırları olan 5 Avrupa Birliği ülkesinden dördü, Rus turistlerin ülkelerine girişine engel koymaya başladı.
İftira çöktü Müdür Yener beraat etti
Gündem

İftira çöktü Müdür Yener beraat etti

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde görevli olduğu dönemde sol-faşistlerin hegemonyasına son verdiği için azgın azınlığın mesnetsiz iftiralarının h..
Acun Ilıcalı apar topar ameliyata alınacak! Şok haberi duyurdular
Gündem

Acun Ilıcalı apar topar ameliyata alınacak! Şok haberi duyurdular

İstanbul Sarıyer'de döneceği istikameti kaçırıp sola manevra yapan bir araç, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un..
Hande Fırat son Suriye gelişmesini duyurdu
Gündem

Hande Fırat son Suriye gelişmesini duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye ile Suriye arasındaki son temaslara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Rusya Türkiye'den ithal etmek için kararını duyurdu! Resmen artırılacak
Ekonomi

Rusya Türkiye'den ithal etmek için kararını duyurdu! Resmen artırılacak

Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği ürünler genişliyor. Moskova yönetimi buna bağlı olarak Novorossiysk l..
Trump'tan Biden'a gönderme: Ben başkan olsam oraya oturtamazlardı
Dünya

Trump'tan Biden'a gönderme: Ben başkan olsam oraya oturtamazlardı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde oturduğu yerle ilgili konuşan eski ABD başkanı Donald Trump, "Başkan olsaydım, be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23