2023-01-26 20:01:37 Filistinliler sokağa indi!
İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesine tepki gösteren Filistinliler sokağa indi.
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İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesine tepki gösteren Filistinliler sokağa indi.
Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Tubas ile güneyindeki Beytullahim ve El Halil kentlerindeki meydanlarda toplandı. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Aynı zamanda Cenin'de de gösteriler yapıldı.
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
İşte ülke genelindeki gösterilerden görüntüler...
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