2023-09-02 20:20:01 Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor
Gazze'de yok olmaya direnen Filistinli bedevilerin düğün gelenekleri objektiflere yansıdı.
Gazze'de yok olmaya direnen Filistinli bedevilerin düğün gelenekleri objektiflere yansıdı.
Gazze'de yok olmaya direnen Filistinli bedevilerin düğün törenleri kırsal bölgelerde hala önem verilmektedir.
Han Yunus kentinde "Sabiat Alkhayl" adı verilen törende Filistinli bedevi gençler, deve ve atlarla düğünün yapıldığı alanda birbirleriyle yarışarak binicilik hünerlerini sergiledi.
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