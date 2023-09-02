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Dünya
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Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

2023-09-02 20:20:01
Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

Gazze'de yok olmaya direnen Filistinli bedevilerin düğün gelenekleri objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

Gazze'de yok olmaya direnen Filistinli bedevilerin düğün törenleri kırsal bölgelerde hala önem verilmektedir.

#2
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

Han Yunus kentinde "Sabiat Alkhayl" adı verilen törende Filistinli bedevi gençler, deve ve atlarla düğünün yapıldığı alanda birbirleriyle yarışarak binicilik hünerlerini sergiledi.

#3
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

#4
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

#5
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

#6
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

#7
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

#8
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

#9
Foto - Filistinliler bu geleneği yitirmek istemiyor

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