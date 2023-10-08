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Filistin'de bilanço ağırlaşıyor

2023-10-08 08:48:15
Filistin'de bilanço ağırlaşıyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e ulaştığı bildirildi.

#1
Foto - Filistin'de bilanço ağırlaşıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

#2
Foto - Filistin'de bilanço ağırlaşıyor

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 265 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığı belirtildi.

#3
Foto - Filistin'de bilanço ağırlaşıyor

Açıklamada, yaralılardan 345'inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

#4
Foto - Filistin'de bilanço ağırlaşıyor

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

#5
Foto - Filistin'de bilanço ağırlaşıyor

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

#6
Foto - Filistin'de bilanço ağırlaşıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.

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