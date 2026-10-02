1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu
Mersin Mezitli Belediyesi’ndeki 1,4 milyar TL’lik devasa usulsüzlük soruşturmasında kan donduran ifadeler adli dosyaya girdi. İş insanı Başar E., Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in kendisini haraca bağladığını belirterek, aralarında geçen skandal diyaloğu aktardı. Kendisine isyan eden iş insanına Başkan Tuncer'in "Ali Mahir Başarır ile Veli Ağbaba’nın istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten. Belediye başkanı olduğum güne lanet ediyorum!" dediğini açıkladı.