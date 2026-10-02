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1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

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1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

Mersin Mezitli Belediyesi’ndeki 1,4 milyar TL’lik devasa usulsüzlük soruşturmasında kan donduran ifadeler adli dosyaya girdi. İş insanı Başar E., Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in kendisini haraca bağladığını belirterek, aralarında geçen skandal diyaloğu aktardı. Kendisine isyan eden iş insanına Başkan Tuncer'in "Ali Mahir Başarır ile Veli Ağbaba’nın istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten. Belediye başkanı olduğum güne lanet ediyorum!" dediğini açıkladı.

#1
Foto - 1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 1,4 milyar liralık yolsuzluk ve haraç soruşturmasında, belediye imkanlarını ve iş insanlarını adeta sağmal inek gibi gören kirli düzen adli evraklarla tescillendi. Mezitli Belediyesi ile iş yapan yüklenici firma sahibi Başar E., emniyette verdiği ifadede, belediye yönetimi tarafından sürekli fahiş miktarlarda haraç ödemeye zorlandığını ve vermediği takdirde işlerinin engellenmekle tehdit edildiğini beyan etti.

#2
Foto - 1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

Soygun baskısı yüzünden batma noktasına geldiğini vurgulayan iş insanı Başar E., Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile yaptığı baş başa görüşmedeki kan donduran detayları tek tek anlattı. Artık zarar ettiğini söyleyip haraç vermeyi reddedince köşeye sıkışan Belediye Başkanı Tuncer’in, toplanan paraların kendi cebine girmediğini itiraf ederek suçu siyasi ağabeylerine attığı ortaya çıktı. İş insanının ifadesine göre Başkan Tuncer, "Ali Mahir Başarır ile Veli Ağbaba’nın istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten. Belediye başkanı olduğum güne lanet ediyorum!" diyerek, haraç çarkının boyutunu gözler önüne serdi.

#3
Foto - 1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

CHP DÖNEMİNDEN KALMA HARAÇ DÜZENİ YENİ PARTİ’Lİ ÇAKALLARA UZANDI: CHP döneminde belediyeleri soygun kapısına çeviren ve bugün Yeni Parti (Özgür Özel) saflarında yer alan Ali Mahir Başarır ile Veli Ağbaba gibi isimlerin, geçmişteki haraç trafiğindeki rolleri adli incelemeye takıldı. Soruşturma birimleri, 1,4 milyar liralık yolsuzluk dosyası ve iş insanlarından toplanan haraçların hangi hesaplara aktarıldığına dair para trafiğini mercek altına alırken; dün dürüstlük nutukları atıp bugün yeni siyasi maskeler takanların kirli geçmişi yargı önünde tek tek deşifre ediliyor.

#4
Foto - 1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

34 FİRMA KAŞESİ SAHTE: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik daha önceki soruşturmada 4 şirkete ait 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konuldu. 13 ihale ve 63 doğrudan temin dosyasında toplam 330 milyon 945 bin 227 liralık kamu zararı tespit edildiği belirtildi. İhale dosyalarındaki 34 firmanın teklif kaşesi ve imzalarının sahte olduğu tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki usulsüzlükler için ifade veren iş insanı Başar E.'nin itirafları dikkat çekti. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Başar E., Belediye Başkanı Tuncer'in kendisini haraca bağladığını belirterek, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Artık zarar eder hale gelmiştim. Bir görüşmede durumu kendisine ilettiğimde bana, 'Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten. Belediye başkanı olduğuma lanet ediyorum' dedi."

#5
Foto - 1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

'BUNU BEN ADAY YAPTIM' Başar E., ifadesinin devamında Tuncer'in Ali ve Veli sözleriyle CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastettiğini öne sürdü. Ayrıca Başarır'ın bir ortamda Tuncer'i işaret ederek, "Bunu ben belediye başkan adayı yaptım" dediğini duyduğunu iddia etti. İş insanı Başar E., Tuncer'in Mezitli Belediye Başkanı olmasının ardından ihale ve doğrudan teminlerden doğan hak edişlerinin ödenmesinde sorunlar yaşadığını ve çeşitli talepleri şöyle anlattı: "Seçimden iki ay sonra buluştuk. 'Senden normalde gıcık kapıyordum ama arkadaşlar sayesinde aramız yumuşar' dedi. Bir hafta sonra arayıp, araç kiralama ihalesindeki hak edişlerime karşılık araç istedi. 1.5 milyon nakit verip 2 milyon kredi çekerek aracı teslim ettim. Yakıtını da uzun süre ben ödedim."

#6
Foto - 1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

SON ZİYARET AĞBABA'YA Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, en son CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan milletvekili Veli Ağbaba'yı Malatya'da tedavi gördüğü hasta- nede ziyaret etti; saatler sonra gözaltına alındı. Tuncer de geçen ay CHP'den ihraç edilmişti. Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında 'silahlı suç örgütü yöneticiliği' suçlaması da bulunuyor. Dosyada, 4 Eylül'de Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı olarak kullanılan yere, 5 Eylül'de ise Çağın Medya adlı işyerine düzenlenen silahlı saldırılarla bağlantılı 4 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Tuncer'in husumetli olduğu iki kuruma düzenlenen saldırıların azmettiricisi olduğu değerlendiriliyor.

#7
Foto - 1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

YEMEK PARASI İÇİN 1 KİLO ALTIN: '8 MİLYON TL YOKSA GELME' Başar E., rüşvet çarkını şu sözlerle deşifre etti: "2025'te Mezitli Belediyesi'nden aldığım yemek ihalesinin hak edişlerinin ödenmesi için 1 kg külçe altın istendi. Kuyumcudan altınları alıp, Tuncer'in talimatıyla komşum Zeki Birkan K.'ya elden teslim ettim." "Tuncer, ev alacağını söyledi, 8 milyon lirayı vermemem durumunda alacaklarımın ödemeyeceğini ve belediyeye dahi giremeyeceğimi söyledi. Eylül 2024'te 8 milyon lirayı teslim edilmek üzere Kubilay Ö.'ye verdim. Bu para Gama Konutları'ndaki lüks villa için kullanıldı." "Belediye başkan yardımcıları üzerinden talimat vererek CHP'nin Gülnar ya da Aydıncık ilçe başkanlığına 300 bin lira para göndermemi istedi. Parayı Mezitli Belediyesi çalışanı Günay B.'ye elden verdim. Başar E. ayrıca, Tuncer'in talimatıyla iki kişiyi kendi şirketlerinde çalışıyor gibi gösterdiğini ve bu kişilere düzenli maaş ödemek zorunda kaldığını öne sürdü. Başar E., "Hatice S. adına kayıtlı olan ve Mezitli Belediyesi'ne ait dağıtım aracını, şirketim üzerine 28 Kasım 2025'te ruhsatlandırdım. Neden devredildiğini sorduğumda bana yanıt bile vermediler" dedi.

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