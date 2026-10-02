1.4 milyarlık dev soygunda şok ifade! Başarır ve Ağbaba'nın haraç çarkı deşifre oldu

YEMEK PARASI İÇİN 1 KİLO ALTIN: '8 MİLYON TL YOKSA GELME' Başar E., rüşvet çarkını şu sözlerle deşifre etti: "2025'te Mezitli Belediyesi'nden aldığım yemek ihalesinin hak edişlerinin ödenmesi için 1 kg külçe altın istendi. Kuyumcudan altınları alıp, Tuncer'in talimatıyla komşum Zeki Birkan K.'ya elden teslim ettim." "Tuncer, ev alacağını söyledi, 8 milyon lirayı vermemem durumunda alacaklarımın ödemeyeceğini ve belediyeye dahi giremeyeceğimi söyledi. Eylül 2024'te 8 milyon lirayı teslim edilmek üzere Kubilay Ö.'ye verdim. Bu para Gama Konutları'ndaki lüks villa için kullanıldı." "Belediye başkan yardımcıları üzerinden talimat vererek CHP'nin Gülnar ya da Aydıncık ilçe başkanlığına 300 bin lira para göndermemi istedi. Parayı Mezitli Belediyesi çalışanı Günay B.'ye elden verdim. Başar E. ayrıca, Tuncer'in talimatıyla iki kişiyi kendi şirketlerinde çalışıyor gibi gösterdiğini ve bu kişilere düzenli maaş ödemek zorunda kaldığını öne sürdü. Başar E., "Hatice S. adına kayıtlı olan ve Mezitli Belediyesi'ne ait dağıtım aracını, şirketim üzerine 28 Kasım 2025'te ruhsatlandırdım. Neden devredildiğini sorduğumda bana yanıt bile vermediler" dedi.