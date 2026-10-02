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SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

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SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'da gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 1200 kilometre hızla alçak irtifada uçan SOLOTÜRK, yaptığı manevralarla festival alanını dolduran binlerce kişiye heyecanlı anlar yaşattı.

#1
Foto - SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

ürk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa semalarında gösteri uçuşu yaptı.

#2
Foto - SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

#3
Foto - SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, SOLOTÜRK'ün uçuşuyla devam etti.

#4
Foto - SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile gerçekleştirdiği gösteride, yüksek hız ve alçak irtifada yapılan akrobatik manevralar izleyicilerden büyük alkış aldı.

#5
Foto - SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

Yaklaşık 1200 kilometre hızla alçak irtifada uçan SOLOTÜRK, yaptığı manevralarla festival alanını dolduran binlerce kişiye heyecanlı anlar yaşattı.

#6
Foto - SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki F-16 ile gerçekleştirilen selamlama uçuşunda SOLOTÜRK, alandaki ziyaretçilerin alkışlarıyla karşılandı.

#7
Foto - SOLOTÜRK, Güneydoğu'da nefes kesti

Gösterinin son bölümünde SOLOTÜRK'ün, geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş ise renkli görüntülere sahne oldu. Şarkıya alandaki katılımcılar da hep birlikte eşlik etti. TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

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