Fil nüfusu arttı ekosistem tehlike altında

Aşırı fil nüfusunu kontrol altına almak için alınabilecek tedbirlere de değinen Selier, "İtlaf son çare olsa da kullanılabilecek bir yöntemdir. Fillerin aşırı nüfusa sahip bölgeden ihtiyaç duyulan bölgeye taşınması da başka bir yöntemdir. Güney Afrika'dan, Malavi ve Mozambik'teki bölgelere daha önce başarıyla taşındı. Ancak hala fil isteyen çok fazla yer yok ve filin uzun mesafelere taşınması çok maliyetli." ifadelerini kullandı.