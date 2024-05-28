2024-05-28 16:23:58 Fiat Egea'dan bile ucuz! Skoda, Kamiq ile bombayı patlattı
Skoda otomotiv firmasının en ideal SUV modeli olan Kamiq ile gündeme oturmayı başardı.
Skoda otomotiv firmasının en ideal SUV modeli olan Kamiq ile gündeme oturmayı başardı.
Skoda otomotiv firması; Karoq, Kamiq ve Kodiaq SUV modeli ile Türkiye’deki otomobil pazarında son derece güzel bir ilgi görüyor. Aynı zamanda duyurulan güncel Skoda otomobil fiyat listesi kontrol edildiği zaman, en ideal SUV modelin Kamiq olduğu öne çıktı. Bunun haricinde Skoda Kamiq SUV otomobil modeli, bir Fiat Egea Sedan Limited donanımlı olan araçtan bile daha ucuz.
Fiat otomotiv firması, Türkiye’deki ekonomik fiyatlı sıfır otomobil satın almayı düşünen çoğu vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Aynı zamanda bünyesinde Egea; Sedan, Cross ve Cross Wagon modelinin yer aldığı Fiat otomotiv firması, Sedan modeli ile birçok insanın ilgisini çekiyor. Aynı zamanda Fiat Egea Sedan modeli, güzel tasarımının yanı sıra ekonomik fiyatı ile ön plana çıkıyor.
Fiat Egea Sedan modelinin en donanım paketleri; Easy, Urban, Lounge ve Limited şeklinde 4’e ayrılıyor. Yine fiyat başlangıcı konusunda en iyi donanımı, Limited şeklinde gündeme geliyor.
Diğer yandan 2024 model yılı Fiat Egea Sedan Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT model otomobil, kampanyalı fiyatı olarak 1.592.900 TL’den satışa sunuldu. Aynı zamanda 2024 model yılı Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG model araç, 1.539.900 TL’den satışa sunuldu.
Bu hususta Fiat Egea Sedan Limited versiyon otomobil modelinden daha ucuz olarak dikkat çeken Kamiq SUV modeli, Skoda gemileri yaktı şimdiden yaktı dedirtiyor. Zira Fiat Egea Sedan modelinden dahi daha ucuz SUV otomobil imkanı sunulması, adeta yetişen alır dedirtecek türden. Skoda Kamiq SUV aracın bir Fiat Egea Sedan Limited versiyondan daha uygun fiyatlı olması, hem Skoda Kamiq aracın hem de diğer arabanın fiyat listesini birçok kişiye merak ettirebiliyor.
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