Fiat Egea'dan bile ucuz! Skoda, Kamiq ile bombayı patlattı

Bu hususta Fiat Egea Sedan Limited versiyon otomobil modelinden daha ucuz olarak dikkat çeken Kamiq SUV modeli, Skoda gemileri yaktı şimdiden yaktı dedirtiyor. Zira Fiat Egea Sedan modelinden dahi daha ucuz SUV otomobil imkanı sunulması, adeta yetişen alır dedirtecek türden. Skoda Kamiq SUV aracın bir Fiat Egea Sedan Limited versiyondan daha uygun fiyatlı olması, hem Skoda Kamiq aracın hem de diğer arabanın fiyat listesini birçok kişiye merak ettirebiliyor.