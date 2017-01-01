FETÖ'nün ABD'deki iki elebaşı görüntülendi

Türkiye'de yargı süreçleri sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar, Anadolu Ajansı (AA) ekibinin sorularına yanıt veremedi.
AA ekibi, FETÖ'nün iki önemli ismini Washington'da buluştukları otelde ve sonrasında gittikleri mekanda bir arada görüntüledi.
FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yapan ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer alan Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki Hampton Inn adlı otelin bahçesinde konuşurken AA'nın objektifine yakalandı.
Otelin bahçesindeki konuşmalarının ardından birlikte yakınlardaki başka bir mekana geçen iki FETÖ'cü, burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.
"Tuvalete gideceğim" diyerek kaçtıBinadan çıktıkları anda AA muhabirini ve kameramanını karşılarında gören Çınar ile Özkan'ın yaşadıkları şaşkınlık ve telaş,objektiflere yansıdı.
Muhabirin sorularından "tuvalete gideceğim" diyerek kaçan ve hemen caddenin karşısındaki oteline yönelen Özkan'ın telaşlı ve aceleci tavrı dikkati çekti.
Özkan'ın ayrılmasının ardından kaldığı otele doğru yürümeye devam eden Çınar'a örgütün ABD'deki faaliyetleriyle ilgili bazı sorular soruldu.
15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda "darbe girişiminin kurgu olduğunu" savunan ve bu paylaşımlarıyla tepki çeken Çınar, "Darbe girişiminin kurgu olduğunu savunuyordunuz, ama elebaşınız Gülen birkaç ay sonraki açıklamalarında darbe girişimine kendisine gönül vermiş kimselerin de katılmış olabileceğini kabul etmişti. Sen mi yalan söylüyorsun, Gülen mi?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.
FETÖ-PYD/PKK iş birliğini fonluyorFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfının eski başkan yardımcısı Çınar, Türkiye aleyhtarı propaganda faaliyetleriyle ilgili sorular karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.
AA muhabiri, Çınar'a ABD'de İngilizce olarak yayımlanan ve Türkiye aleyhtarı birçok ismi bir araya getiren "Globe Post" ve "Defense Post" adlı haber sitelerini neden fonladığını sordu.
Çınar, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Washington'daki temsilcilerinden biri olarak görülen Sinam Mohamed adlı kişiye neden Defense Post'ta yazı yazdırıldığı ve Türkiye aleyhindeki propagandalarını yansıttığı röportajlara niçin yer verildiği sorularına da cevap veremedi.
FETÖ'nün medya yapılanmasında rol alan Mahir Zeynalov'un yönettiği Globe Post'a bağlı Defense Post sitesinde yazan Mohamed, YPG'nin dış ilişkilerini sürdüren, örgüt içinde önemli bir yönetici olarak biliniyor.
Mohamed'in özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'yi karalayan ifadelerinin yer aldığı haberleri paylaşan Defense Post ile Türkiye aleyhindeki yayınlarını sürdüren Globe Post, ABD'deki yayınlarına halen devam ediyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok şüpheli yurt dışında bulunuyor. Haklarında yakalama kararı olan Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Arif Erdem, Akın İpek'in yanı sıra örgütün medya, yargı, TSK, polis, eğitim ve iş dünyasındaki uzantıları da yer alıyor.