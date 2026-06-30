Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, savunma devi ASELSAN'ın satılıcağına dair çıkan iddialara cevap verdi. Yarar, 'aklım almıyor' diyerek ortaya atılan söylentilere sitem etti.
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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, savunma devi ASELSAN'ın satılıcağına dair çıkan iddialara cevap verdi. Yarar, 'aklım almıyor' diyerek ortaya atılan söylentilere sitem etti.
Mete Yarar, X'te dolaşıma sokulan 'ASELSAN yabancılara satılıyor' haberlerine kişisel Youtube kanalı üzerinden cevap verdi.
ASELSAN'ın yoluna doludizgin devam ederken satılacağına dair ortaya atılan iddialara tepki gösteren Yarar şunları söyledi:
Özel savunma sanayi şirketi satılabilir arkadaşlar, buna bir engel yok. Türkiye'nin lokomotifi olan savunma sanayi şirketi ASELSAN neden satılsın? Hisseleri TSK Güçlendirme Vakfı'na ait.
Zarar etmiyor, Türkiye'nin birçok projesini yönetiyorlar. Her şeyin mimarisi onlar üzerine şekillenmiş durumda. Türkiye bu kadar kripto odasını neden yabancılara satsın? Bazı bölümlerine yabancı yetkilileri sokmuyorsunuz ve çıkıp 'ASELSAN satılacak' diyorlar.
Bunun bir mantığı yok arkadaşlar. Baykar'ın İtalya'da aldığı havacılık ve savunma şirketine İtalya hükümeti onay verdi ve o şekilde alındı. İtalyanlar batan bu firmanın Baykar ile ayağa kalkacağını düşündüğü için sattı.
Şimdi buraya gelelim, bir ülke amiral savunma sanayi şirketini satar mı? Bu mümkün mü? Bunu yazmaya devam ediyorlar, bir yetkili de çıkıp yalanlamıyor. Gerçekten anlamıyorum.
Her sorunun cevabını bizler kendi içerimizde bulmaya çalışıyoruz. Şirketlerimizle ilgili çok şaibe dönüyor ama buna reaksiyon versek iş çözülecek.
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