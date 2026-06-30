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Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

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Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, savunma devi ASELSAN'ın satılıcağına dair çıkan iddialara cevap verdi. Yarar, 'aklım almıyor' diyerek ortaya atılan söylentilere sitem etti.

#1
Foto - Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

Mete Yarar, X'te dolaşıma sokulan 'ASELSAN yabancılara satılıyor' haberlerine kişisel Youtube kanalı üzerinden cevap verdi.

#2
Foto - Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

ASELSAN'ın yoluna doludizgin devam ederken satılacağına dair ortaya atılan iddialara tepki gösteren Yarar şunları söyledi:

#3
Foto - Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

Özel savunma sanayi şirketi satılabilir arkadaşlar, buna bir engel yok. Türkiye'nin lokomotifi olan savunma sanayi şirketi ASELSAN neden satılsın? Hisseleri TSK Güçlendirme Vakfı'na ait.

#4
Foto - Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

Zarar etmiyor, Türkiye'nin birçok projesini yönetiyorlar. Her şeyin mimarisi onlar üzerine şekillenmiş durumda. Türkiye bu kadar kripto odasını neden yabancılara satsın? Bazı bölümlerine yabancı yetkilileri sokmuyorsunuz ve çıkıp 'ASELSAN satılacak' diyorlar.

#5
Foto - Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

Bunun bir mantığı yok arkadaşlar. Baykar'ın İtalya'da aldığı havacılık ve savunma şirketine İtalya hükümeti onay verdi ve o şekilde alındı. İtalyanlar batan bu firmanın Baykar ile ayağa kalkacağını düşündüğü için sattı.

#6
Foto - Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

Şimdi buraya gelelim, bir ülke amiral savunma sanayi şirketini satar mı? Bu mümkün mü? Bunu yazmaya devam ediyorlar, bir yetkili de çıkıp yalanlamıyor. Gerçekten anlamıyorum.

#7
Foto - Mete Yarar'dan Aselsan tepkisi: Bunun bir mantığı yok arkadaşlar

Her sorunun cevabını bizler kendi içerimizde bulmaya çalışıyoruz. Şirketlerimizle ilgili çok şaibe dönüyor ama buna reaksiyon versek iş çözülecek.

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