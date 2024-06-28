FETÖ’cü Akın İpek’in yalısına dev rakam

‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in İstanbul Bebek'teki yalısı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı. TMSF, yalının milyar 100 milyon liraya satıldığını duyurdu. TMSF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koza-İpek Holding AŞ tarafından Açık Teklif ve Açık Artırma Yöntemi ile 750.000.000.-TL muhammen bedelle satışa sunulan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesinde kain; 1259 ada, 132 ve 133 parsel üzerindeki yalının ihalesi 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup açık artırmaya 4 katılımcı devam etmiştir. Üç saat süren açık artırma sonucunda en yüksek teklif 1.100.000.000.-TL olmuştur."