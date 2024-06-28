  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
FETÖ’cü Akın İpek’in yalısına dev rakam

2024-06-28 14:34:29
FETÖ’cü Akın İpek’in yalısına dev rakam

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) ihaleye çıkardığı İstanbul’un Bebek ilçesindeki ‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in yalısı, 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

#1
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısına dev rakam

‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in İstanbul Bebek'teki yalısı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı. TMSF, yalının milyar 100 milyon liraya satıldığını duyurdu. TMSF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koza-İpek Holding AŞ tarafından Açık Teklif ve Açık Artırma Yöntemi ile 750.000.000.-TL muhammen bedelle satışa sunulan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesinde kain; 1259 ada, 132 ve 133 parsel üzerindeki yalının ihalesi 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup açık artırmaya 4 katılımcı devam etmiştir. Üç saat süren açık artırma sonucunda en yüksek teklif 1.100.000.000.-TL olmuştur."

#2
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısına dev rakam

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki 'Beyaz Köşk' olarak isimlendirilen binada iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. 'Kahverengi Köşk' olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. Kahverengi Köşk'te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor. Öte yandan, FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

#3
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısına dev rakam

Söz konusu yalıda Akın İpek'in annesi Melek İpek de yaşamıştı.

#4
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısına dev rakam

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, FETÖ'nün finans kaynağı Akın İpek'in annesi Melek İpek'in elini öpmüş ve Melek İpek’in hayırseverliğine şahit olduğunu belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin ünlü bankası sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü bankası sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Son olarak CNBC-E'yi yeniden faaliyete geçiren İlbak Holding'in Şekerbank hisselerini aldığını açıklandı.
Türkiye'nin ünlü tatil bölgesi Marmaris'te doğalgaz müjdesi! El koyma kararı çıktı
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü tatil bölgesi Marmaris'te doğalgaz müjdesi! El koyma kararı çıktı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, yakın zamanda Muğla'nın Marmaris ilçesine doğalgaz getirmeye hazırlanıyor.
Türkiye'nin ünlü oto kiralama şirketi iflas etti! Filosunda çok sayıda otomobil vardı
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü oto kiralama şirketi iflas etti! Filosunda çok sayıda otomobil vardı

İstanbul'da 38 yıldır faaliyet gösteren ünlü oto kiralama şirketi Sunkar Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti.
Sınırımızı koruması gerekiyordu tam tersini yaptı! O general tutuklandı
Gündem

Sınırımızı koruması gerekiyordu tam tersini yaptı! O general tutuklandı

Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen general, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'da çıkarıldığı mahkeme tarafı..
CANİK firması sanayi devleri arasına girdi!
Teknoloji

CANİK firması sanayi devleri arasına girdi!

CANiK'in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma(SYS), ihracat, katma değerli üretim ve stratejik yatırım kararlarıyla elde ettiği başarılar..
28 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' ile Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (28 Haziran 2024) sunuyoruz... ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23