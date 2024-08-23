FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

SAVCILIK EL KOYSUN Hukukçu Mehmet Sarı, savcılıkların bir an önce soruşturma başlatmaları, kamuoyunda infial uyandırıp, kamuoyunu endişeye sevk edecek boyutlarda istinatların layüsel boyutlarda kalmaması gerektiğini söyledi. Sarı şu ifadeleri kullandı: TCK’nın 271’nci maddesinde suç uydurma var. Olmayan meseleleri kamuoyunda başkalarının aleyhinde delil teşkil edecek ya da soruşturma yapılmasını sağlayacak boyutlarda, düzenleme yapılmış. Yetkili merciler önünde yapılan şikâyet ve ihbarlar sonucunda soruşturma icra ediliyor. Burada kanun boşluğundan dolayı bir durum söz konusu ise bunun da değerlendirmesi lazım.