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FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

2024-08-23 08:06:21
FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

1
#1
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Uzmanlar “Bu yalanların hedefi hükûmeti yıpratmak, güven dalgasını kırmak” diyor. İşte size sosyal medyada hızla yayılan birkaç yalan haber:

#2
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

“Mehmet Şimşek istifa etti”, “Maymun çiçeği Türkiye’de görüldü”, “Üniversiteli genç okumak için böbreğini sattı”, “Bir öğretim görevlisi, YKS’de eksi 1,75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti.”

#3
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Çağımızın en büyük fitne üretme merkezi sosyal medyada yalanların ardı arkası kesilmiyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlamaktan bıktı, malum odaklar yalan üretmekten bıkmadı.

#4
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Sosyal medya yalan çöplüğüne dönerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zenginlere vergi affı getireceğinden, ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in silahla vuruldu iddialarından, Ülkü Ocakları üyesi gençlerin paintball oyununa “Silahlı talim yaptılar” çarpıtmasına kadar günde yüzlerce yalan üretiliyor.

#5
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Bazıları FETÖ merkezli, bazıları muhalif medya organlı, bazıları ise ABD-Avrupa destekli anonim hesaplardan gün içinde milyonlarca vatandaş dezenformasyona maruz bırakılıyor.

#6
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

SON YALAN: MAYMUN En son, muhalif yayın organları Ankara’da 4 kişide Maymun çiçeği virüsü görüldüğü yalanını ortaya atarken, Türkiye’nin Irak’la yaptığı güvenlik anlaşmasında, Türk askerinin Irak’tan çekileceği ifadesinin yer aldığı iddiasını ileri sürdüler.

#7
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

HER YERDE ÖZDAĞ Bir televizyon kanalında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Türkiye’de 4,4 milyon yabancı değil 13 milyon yabancı bulunduğunu iddia etti. Bunun gibi, ekonomiden sağlığa birçok alanda, Türkiye’yi olumsuz etkileyen yüzlerce yalan her gün piyasaya sürülüyor.

#8
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

SAVCILIK EL KOYSUN Hukukçu Mehmet Sarı, savcılıkların bir an önce soruşturma başlatmaları, kamuoyunda infial uyandırıp, kamuoyunu endişeye sevk edecek boyutlarda istinatların layüsel boyutlarda kalmaması gerektiğini söyledi. Sarı şu ifadeleri kullandı: TCK’nın 271’nci maddesinde suç uydurma var. Olmayan meseleleri kamuoyunda başkalarının aleyhinde delil teşkil edecek ya da soruşturma yapılmasını sağlayacak boyutlarda, düzenleme yapılmış. Yetkili merciler önünde yapılan şikâyet ve ihbarlar sonucunda soruşturma icra ediliyor. Burada kanun boşluğundan dolayı bir durum söz konusu ise bunun da değerlendirmesi lazım.

#9
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

3 YIL HAPİS VAR Sonuç doğuran meseleler varsa ve kamuoyunda infial uyandırıp, kamuoyunu endişeye sevk edecek boyutlarda istinatlar varsa soruşturma yapılmalı. TCK’nın 216’ncı maddesine göre de ceza verilebilir. 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

#10
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

MÜSTEAR İSİMLER Basın yayın organlarına baktığımızda bu tür böyle belli bir fanatik meselelere özgülenmiş olguları medya olarak sınıflandırmak bile, bağımsız gazeteci olarak ifade etmek bile doğru değil. Diğer yönüne baktığımızda burada yapmış olduğu faaliyetlerde bazen müstear isimler kullanılıyor.

#11
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

ETKİ AJANLARI TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise “Yalan haber, yanlış bilgi, itibar suikastı, kamu düzeni bozmak isteyen haberler… Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada da böyle. Hükûmetler bu konuda açıklamalarda bulunuyor. Özellikle göçmen karşıtlığı üzerinden yalan haberlerin organize bir biçimde ve zaman ayarlı olarak devreye sokulduğu belli oluyor. Kamu düzenini bozmak isteyen etki ajanları dediğimiz bazı hesaplar tarafından da bunların yapıldığını görüyoruz” dedi.

#12
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

FETÖ'NÜN HEDEFİNDEKİ İSİM Ekonomiye olan güveni baltalamayı amaçlayan FETÖ, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef seçmiş durumda. Bunun son örneği Şimşek’in istifa etmek istediğine yönelik dezenformasyon oldu. DDM bu haberi de yalanladı ancak muhalefete destek veren muhalif basın, yalanın arkasında durmaktan vazgeçmiyor. Uzmanlar “Burada tek bir hedef var; hükûmete ve ekonomiye olan güveni yıpratmak” diyor.

#13
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak.

#14
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor.

#15
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek görevini bıraktı, Erdoğan kabul etmedi.

#16
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlanıyor.

#17
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye’nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Heniyye’nin oğullarına devretmeyi reddetti.

#18
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Bir üniversite öğrencisi, CİMER’e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istedi.

#19
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor.

#20
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Millî Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağını açıkladı.

#21
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Anayasa Mahkemesinin internet sitesi Bakanlık tarafından erişime kapatıldı.

#22
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Irak ve Türkiye arasında imzalanan Güvenlik Anlaşmasında Türk askerî güçlerinin Irak topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi hedefleniyor.

#23
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Maymun çiçeği virüsü sebebiyle Ankara’da 4 kişi yoğun bakıma alındı.

#24
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

YHT biletlerine gizli zam yapıldı, ancak bunlar vatandaşa duyurulmadı.

#25
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Suriyeli Aile Hukuku adlı kitap bakanlık tarafından aile mahkemelerine gönderildi.

#26
Foto - FETÖ durmuyor! Yalanlardan yalan beğen… İşte en son yalan

Suriyelilerin mahkeme masraflarını devlet karşılayacak.

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Yorumlar

Ömer

Yabancı menşeli sosyal medyalar yasaklanıp, kapatılsın. Artık milli ve yerli olan sosyal medya yaygınlaşsın, teşvik edilsin

şüayıp

Yalan münafıklığın özelliğidir Allah ın laneti ise kafirlerin ,münafıkların üzerindedir
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