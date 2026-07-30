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Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in ödenmemiş gelir vergileri nedeniyle bankadan ihtarname almasıyla sarsılan idari sürece anında müdahale ederek olası bir krizi önledi. Oyuncularla yapılan 'net maaş' anlaşması gereği vergisel tüm sorumlulukları üstlenen sarı-kırmızılı yönetim, idari gecikmeden kaynaklanan borcu derhal kapatıp FIFA nezdinde doğabilecek fesih riskini ve transfer yasağı tehlikesini bertaraf ederken; olay, kulübün dev maaş bütçeli finansal modelini ve hukuki danışmanlık mekanizmalarını yeniden gündeme taşıdı.

#1
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Nijerya'dan SoccerNet tarafından ortaya atılan iddialara göre Victor Osimhen’in ödenmemiş gelir vergileri nedeniyle bankadan ihtarname alması, Galatasaray’ın yüksek profilli sözleşme yönetimini ve mali operasyonlarını yeniden tartışmaya açtı.

#2
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Türkiye’deki yasal mevzuat gereği verginin asli muhatabı geliri elde eden futbolcu olsa da taraflar arasındaki net maaş anlaşmaları doğrultusunda tüm vergi, ceza ve gecikme faizi yükümlülükleri kulübe ait. Yani Galatasaray'a...

#3
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Bankadan gelen bildirimin ardından sarı-kırmızılı yönetimin derhal devreye girerek borcu kapatması, olayın teknik bir idari gecikmeden kaynaklandığını gösterse de kulübün üzerindeki hukuki ve mali danışmanlık sorumluluğunu bir kez daha tescilledi.

#4
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Kulüp kaynakları İmhonlamhen imzalı haberde yer alan iddia üzerine olayı finansal kriz yerine operasyonel bir aksama olarak nitelendirse de bu tür gecikmelerin tekrarlanması durumunda Galatasaray son derece ağır hukuki ve sportif risklerle yüzleşebilir.

#5
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

FIFA’nın Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (RSTP) uyarınca, kulübe çekilen ihtarın ardından 15 gün içinde ödeme yapılmaması oyuncuya sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı verir. Bu senaryo, kulübün hem yıldız bir oyuncuyu bonservissiz kaybetmesine hem de ciddi tazminat yükümlülükleriyle ve dönemlik transfer yasaklarıyla karşı karşıya kalmasına yol açabilir.

#6
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Mesele sadece kulüp içi dengelerle sınırlı kalmayıp UEFA nezdindeki lisans ve finansal sürdürülebilirlik süreçlerini de doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir.

#7
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Yıllık maaş bütçesi 100 milyon Euro sınırında seyreden Galatasaray'ın vadesi geçmiş vergi veya oyuncu borçlarının bulunması, UEFA organizasyonlarına katılım lisansının tehlikeye girmesine neden olabilir. Vadesi geçmiş borçlar kuralının ihlali, Avrupa kupalarından men edilmeye kadar varabilen ağır yaptırımları beraberinde getirmektedir.

#8
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Son olarak, bu ölçekteki aksaklıklar kulübün uluslararası transfer piyasasındaki itibarını ve soyunma odası dengelerini zedeleme riski taşır. Osimhen, Leroy Sané gibi dünya çapındaki yıldızların bu tarz süreçlerle anılması, gelecekte transfer edilmesi planlanan oyuncuların ve temsilcilerinin ekstra teminatlar talep etmesine yol açabilir.

#9
Foto - Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü

Fotospor'a göre; Galatasaray yönetimi bu olayı hızlı bir müdahaleyle kriz boyutuna ulaşmadan çözmüş olsa da kulübün imajı ve finansal modeli ciddi bir sınavdan geçecek.

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