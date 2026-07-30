Fesih riski ve transfer yasağı... Galatasaray, Victor Osimhen krizini anında çözdü
Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in ödenmemiş gelir vergileri nedeniyle bankadan ihtarname almasıyla sarsılan idari sürece anında müdahale ederek olası bir krizi önledi. Oyuncularla yapılan 'net maaş' anlaşması gereği vergisel tüm sorumlulukları üstlenen sarı-kırmızılı yönetim, idari gecikmeden kaynaklanan borcu derhal kapatıp FIFA nezdinde doğabilecek fesih riskini ve transfer yasağı tehlikesini bertaraf ederken; olay, kulübün dev maaş bütçeli finansal modelini ve hukuki danışmanlık mekanizmalarını yeniden gündeme taşıdı.