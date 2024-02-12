2024-02-12 16:06:37 Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'deki 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Oynadığı futbolla devlerin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için öyle bir takım devreye girdi ki duyanlar Arda Güler'i bile gölgede bırakacak dedi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...