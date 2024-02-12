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Spor
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Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

2024-02-12 16:06:37
Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'deki 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Oynadığı futbolla devlerin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için öyle bir takım devreye girdi ki duyanlar Arda Güler'i bile gölgede bırakacak dedi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, yaptığı transferlerle taraftarını gönlünü mest etti.

#2
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Yaz transfer döneminde başta Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebasitan Szymanski gibi dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

#3
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Devre arasında da sıkı bir çalışma gösteren Kanarya; Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic ile kadrosunu daha da güçlendirdi.

#4
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Son olarak evinde Fatih Tekke önderliğindeki Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak liderlik yarışında büyük bir yara aldı.

#5
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Toplamda 64 puana ulaşan İsmail Kartal ve öğrencileri, 66 puandaki Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

#6
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

UEFA Konferans Ligi H grubunda mücadele veren temsilcimiz, grunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kaldı.

#7
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Yaz transfer döneminde 20+10 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, Fenerbahçe'nin en pahalı satışlarından birisi olmuştu.

#8
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Sarı-lacivertli takımın bir diğer önemli ismi Ferdi Kadıoğlu, oynadığı futbolla birçok Avrupa devinin dikkatini çekmişti.

#9
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

İddialara göre Pep Guardiola'nın teknik direktörlük görevini yaptığı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Ferdi Kadıoğlu'nu resmen izlemeye aldı ve geniş transfer listelerine ekledi.

#10
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Öte yandan Ali Koç yönetiminin Ferdi Kadıoğlu için kapıyı 30 milyon Euro'dan kapıyı açabileceği belirtiliyor.

#11
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Ayrıca Ferdi'nin babası Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda oğlunun Avrupa'ya transfer olabileceğini söylemişti.

#12
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

BU SEZON FERDİ KADIOĞLU

#13
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Fenerbahçe formasını bu sezon 32 maçta giyen 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu; 2 gol attı, 3 asist yaptı.

#14
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

Ferdi'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#15
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

#16
Foto - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak... Ortalık bu defa çok fena karışacak

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