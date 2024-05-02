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Spor
18
Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

2024-05-02 14:41:44
Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ederken, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip birçok mevki için geniş kapsamlı araştırma yapıyor. Bu bağlamda Kanarya gündemine flaş bir ismi aldı. Fenerbahçe, bir dönem İtalya'yı sallayan o forvet ile ilgileniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

#1
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Fenerbahçe son olarak ligde Beşiktaş ile karşılaştı.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Derbiyi sarı-lacivertli ekip Batshuayi ile İrfan Can kaydetti.

#5
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Aynı zamanda Kanarya, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etti.

#6
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Fenerbahçe Avrupa macerasında çeyrek finale kadar ulaşabildi.

#7
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Deplasmanda 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 kazanmasına rağmen penaltılarla turnuvaya veda etti.

#8
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe tüm odağını lige çevirdi.

#9
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Sarı-lacivertliler kalan maçların tamamını kazanıp, Galatasaray'ın derbi haricinde puan kaybetmesini bekleyecek.

#10
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Aynı zamanda Kanarya, gelecek sezon da iddialı kadro kurmak için harekete geçti.

#11
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Fenerbahçe transfer döneminde flaş transferlere imza atmak istiyor.

#12
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Bu kapsamda sarı-lacivertli ekip, bir dönem İtalya'yı sallayan o forveti gündemine aldı.

#13
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için ilgilendiği oyunculardan birinin Duvan Zapata olduğu öğrenildi.

#14
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Kanarya'nın olası bir Batshuayi ve Dzeko ayrılığı sonrası bu hamleyi yapma planı olduğu belirtildi.

#15
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Kolombiyalı golcü Atalanta'da forma giydiği dönemler İtalya'da gündem olmuştu.

#16
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Takımını Avrupa'ya taşıyan Zapata, Atalanta'da 191 maça çıkarken 82 gol attı ve 38 asist yaptı.

#17
Foto - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu ve Kadıköy boğası olacak!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

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