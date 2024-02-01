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Spor
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Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

2024-02-01 15:44:22
Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan sarı lacivertlilerde transfer arayışları devam ediyor. Kanarya, bir yandan eksik bölgelerine transfer yapmayı hedeflerken, bir yandan da takımdaki isimler bir bir ayrılıyor. Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin ayrılıklarının yaşandığı Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda. 4 oyuncusuyla yolların ayırmayı düşünen sarı lacivertliler, bir yıldızını da Süper Lig ekibine göndermeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine gidiyor...Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan sarı lacivertlilerde transfer arayışları devam ediyor.

#3
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Kanarya, bir yandan eksik bölgelerine transfer yapmayı hedeflerken, bir yandan da takımdaki isimler bir bir ayrılıyor.

#4
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin ayrılıklarının yaşandığı Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda.

#5
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

4 oyuncusuyla yolların ayırmayı düşünen sarı lacivertliler, bir yıldızını da Süper Lig ekibine göndermeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

#6
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları aralıksız sürüyor.

#7
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Devre arasında birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kadrodaki şişkinliği de azaltmaya başladı.

#8
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Önce Samet Akaydin'i Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertliler, ardından Umut'u Pendikspor'a, Bartuğ'u da Sivasspor'a kiraladı.

#9
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Sarı Kanarya son olarak ise Crespo'yu Rayo Vallecano'ya yolladı.

#10
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Özellikle kadrodaki yabancı sayısını düşürmeyi hedefleyen yönetim, Joshua King, Ryan Kent, Lincoln Henrique ve Miha Zajc'la da hafta sonuna kadar vedalaşmaya hazırlanıyor.

#11
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Ancak Zajc ayrılmaya sıcak bakmıyor. Çözüm aranıyor.

#12
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Mert Hakan Yandaş'ı bonservisiyle birlikte transfer etmek için Fenerbahçe ile temas kurduğu belirlendi.

#13
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Mert Hakan Yandaş'ı bonservisiyle birlikte transfer etmek için Fenerbahçe ile temas kurduğu belirlendi.

#14
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Sarı-Lacivertli yöneticilerin transfere sıcak baktığı ve Rizesporlu kurmayların da Mert Hakan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

#15
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Bu sezon Kanarya'da 15 maça çıkan Yandaş, 1 gol - 4 asist üretti ve 589 dakika sahada kaldı.

#16
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

#17
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Mert Hakan'ın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...

#18
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

TAKLALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0'lık skorla yendiği maçta Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalar İngiliz basınına konu olmuştu.

#19
Foto - Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0'lık skorla geçtiği derbide Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrasında Sarı Kanaryalar'ın orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalar İngiliz basınında yer bulmuştu. The Sun gazetesi, Yandaş'ın "bir çocuk gibi davranmakla suçlandığını" belirtirken Fenerli yıldızın tam beş kez takla attığına dikkat çekmişti. İngiliz gazetesi Yandaş'ın yaptığının taraftarları şaşırttığını ve sosyal medyada tepki çektiğini belirtmişti.

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