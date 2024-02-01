Fenerbahçe’nin taklacı kaptanı için bomba! Bir takım daha kapıya geldi: Kötü performans yapmasına rağmen: Odak noktası Mert Hakan…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan sarı lacivertlilerde transfer arayışları devam ediyor. Kanarya, bir yandan eksik bölgelerine transfer yapmayı hedeflerken, bir yandan da takımdaki isimler bir bir ayrılıyor. Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin ayrılıklarının yaşandığı Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda. 4 oyuncusuyla yolların ayırmayı düşünen sarı lacivertliler, bir yıldızını da Süper Lig ekibine göndermeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...