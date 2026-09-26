Sıradaki durak Yunanistan, Almanya, İtalya... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kafaya taktı, Türkiye peşlerini bırakmıyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714'e ulaştı bugün güncel olarak bunların sayısı. Önümüzdeki günlerde inşallah Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz.' dedi.