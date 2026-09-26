Sıradaki durak Yunanistan, Almanya, İtalya... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kafaya taktı, Türkiye peşlerini bırakmıyor

Okul önlerinde ve çevrelerinde çeşitli önlemler aldıklarını belirten Çiftçi, şöyle devam etti: "Bunun yanında bu sene uygulamaya koyduğumuz 'Bahçe Görevlisi' adı altında istihdam ettiğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum, bize bu sene 31 bin kadro verdiler. Onların illere dağıtımını yaptık. Bu haftaki okul saldırısında saldırganın ifadelerinden birisi de şu, 'Ben aslında saldırıyı okulda gerçekleştirecektim ama okulda görevli olduğunu, bekçi olduğunu bildiğim için okulun dışında gerçekleştirdim.' diyor. Ben bu uygulamanın da bu manada amaca hizmet ettiğini değerlendiriyorum. Şu anda 31 bin kişilik bahçe güvenlik görevlimizin 25 bini göreve başlamış durumda. Diğerleri de inşallah en kısa süre içerisinde göreve başlayacaklar."