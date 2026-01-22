  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Fenerbahçelileri üzecek haber! En-Nesyri transferi olmadı! geri dönüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçelileri üzecek haber! En-Nesyri transferi olmadı! geri dönüyor

Fenerbahçe ile Juventus'un Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için yaptığı ilk görüşmede anlaşamaya varamadığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Fenerbahçelileri üzecek haber! En-Nesyri transferi olmadı! geri dönüyor

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden ve turnuvayı 2. sırada bitiren kadroda yer alan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, turnuvanın bitmesinin ardından takıma katıldı.

#2
Foto - Fenerbahçelileri üzecek haber! En-Nesyri transferi olmadı! geri dönüyor

Sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri ile devre arasında yollarını ayırmak istediği belirtilirken, Faslı golcüyle Everton, Nottingham Forest ve Juventus gibi takımların ilgilendiği bildirilmişti.

#3
Foto - Fenerbahçelileri üzecek haber! En-Nesyri transferi olmadı! geri dönüyor

İtalyan gazeteci Mirko Di Natale'nin haberine göre; Fenerbahçe ile Juventus, En-Nesyri'nin transferi için yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamadı.

#4
Foto - Fenerbahçelileri üzecek haber! En-Nesyri transferi olmadı! geri dönüyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği ve bu nedenle henüz bir anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Haberde Youssef En Nesyri'nin bugün İstanbul'a geri döneceği ifade edilirken, Faslı forvetin Juventus için transferde hala önemli bir hedef olduğu ve yeni gelişmeler yaşanmasının beklendiği bildirildi.

