Fenerbahçelileri üzecek haber! En-Nesyri transferi olmadı! geri dönüyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği ve bu nedenle henüz bir anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Haberde Youssef En Nesyri'nin bugün İstanbul'a geri döneceği ifade edilirken, Faslı forvetin Juventus için transferde hala önemli bir hedef olduğu ve yeni gelişmeler yaşanmasının beklendiği bildirildi.