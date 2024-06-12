2024-06-12 11:08:45 Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ali Koç, Jose Mourinho’ya 50 milyon euroluk dünya yıldızı alacak. Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’ya güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. Piyasa değeri 50 milyon euro olan yıldız futbolcu için transfer görüşmeleri başladı. Bu transfer Süper Lig tarihine geçebilir. İşte detaylar...