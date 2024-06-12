Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Bunun yanında Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da hız kazandı. Ali Koç’un, “Son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle ve takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe yaratacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Avrupa'da iki senedir yakaladığımız başarıyı istikrarlı hale getireceğiz" sözleri sonrası Fenerbahçe, önemli bir transfer için harekete geçti.