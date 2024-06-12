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Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

2024-06-12 11:08:45
Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ali Koç, Jose Mourinho’ya 50 milyon euroluk dünya yıldızı alacak. Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’ya güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. Piyasa değeri 50 milyon euro olan yıldız futbolcu için transfer görüşmeleri başladı. Bu transfer Süper Lig tarihine geçebilir. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Trendyol Süper Lig’de gelecek sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Portekizli Jose Mourinho’yu getirdi.

#2
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre 2 yıllık sözleşme imzalanan Jose Mourinho, senelik 10.5 milyon euro garanti ücret kazanacak. KAP bildiriminde, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları için Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır” denildi.

#3
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Fenerbahçe’de gelecek sezon için kamp çalışmaları da başlayacak.

#4
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi ile sezon açılışını erkene çekti.

#5
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Fenerbahçe 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına 22 Haziran’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak.

#6
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Sarı-lacivertli takım ilk etap çalışmaları sonrası 2-13 Temmuz arası Avusturya/Graz’da kamp yapacak. Fenerbahçe bu süreçte hazırlık maçları oynayacak.

#7
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Bu maç sayısının 4 olmasının planlandığı öğrenildi.

#8
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Bunun yanında Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da hız kazandı. Ali Koç’un, “Son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle ve takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe yaratacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Avrupa'da iki senedir yakaladığımız başarıyı istikrarlı hale getireceğiz" sözleri sonrası Fenerbahçe, önemli bir transfer için harekete geçti.

#9
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Levent Ümit Erol’un haberine göre Fenerbahçe, Alman ekibi Bayern Münih’te forma giyen Kingsley Coman’ı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe, futbolcu tarafıyla bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.

#10
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Alman ekibinin futbolcuyu satmak istemesi de Fenerbahçe’nin transferdeki elini güçlendiriyor.

#11
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Fenerbahçe’nin transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

#12
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Fransız futbolcu, kariyerinde PSG, Juventus ve Bayern Münih formaları giydi.

#13
Foto - Fenerbahçe’den 'yok artık' dedirten çıkış: Ali Koç'tan Mourinho’ya 50 milyon euroluk hediye! Bu transfer Süper Lig tarihine geçer

Yıldız futbolcu bu sezon forma giydiği 27 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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Yorumlar

Serkan

Bunlara bu kadar para verilirken Türkiye de ne kadar vergi alınıyor acaba.

Kahraman

Siz esek olunca semer vuran çok olur. Der aramalarımız
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