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Spor
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Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

2023-08-27 14:43:06
Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun gelişiyle ikinci forvet konumuna düşen Michy Batshuayi için sarı-lacivertli kulübe teklifler gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu istediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak bakarken, yönetim şu ana kadar önerilen bonservis ücretlerini çok düşük buldu. Sarı-lacivertli idarecilerin iyi bir teklif gelmediği ve yerine golcü bulunmadığı sürece Batshuayi’yi göndermeyi düşünmüyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Belçikalı tecrübeli forvet 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

#1
Foto - Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

Kanarya, ön libero transferi için önceliğine Milan'ın orta saha oyuncusu Krunic'i almıştı, ancak Boşnak oyuncudan gelen haber tüm planları değiştirdi. Tuttomercato, Milan’ın Krunic’in yerine birini bulması halinde satışına onay vermeyi planladığını, ancak aradığı oyuncuyu bulamadığını yazdı.

#2
Foto - Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

Bu nedenle teknik direktör Stefano Pioli’nin raporu sonrası Milan Yönetimi’nin Krunic’i ‘satılmayacak’ oyunculardan biri olarak belirlediği öne sürüldü.

#3
Foto - Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

Merkez orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz günlerde rotasını İspanya’ya çevirmiş ve Real Betis’ten Guido Rodriguez’i gündemine almıştı. Lyon’un da devrede olduğu Arjantinli futbolcu için 12 milyon euro talep edilmişti.

#4
Foto - Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

Fanatik'e göre; Ancak sarı-lacivertliler, işini şansa bırakmayıp diğer yandan alternatif isimler üzerinde de temaslarına devam ediyor.

#5
Foto - Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

Bu doğrultuda listeye giren son isim Marcos Antonio oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun formasını giyen Brezilyalı futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabiliyor.

#6
Foto - Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

23 yaşındaki futbolcu, merkezde, ön liberoda ve on numarada forma giyebiliyor. Genç oyuncu için ilk etapta maliyet araştırması yapılırken, Çizme temsilcisinin 8 milyon euro dolaylarında bir bedel talep ettiği öğrenildi. Kanarya ise şartlı kiralama üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Antonio için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabilir.

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