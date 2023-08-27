Fenerbahçeden orta sahaya Krunic derken sürpriz yıldız: Tam bir joker, şartlı kiralama...

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun gelişiyle ikinci forvet konumuna düşen Michy Batshuayi için sarı-lacivertli kulübe teklifler gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu istediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak bakarken, yönetim şu ana kadar önerilen bonservis ücretlerini çok düşük buldu. Sarı-lacivertli idarecilerin iyi bir teklif gelmediği ve yerine golcü bulunmadığı sürece Batshuayi’yi göndermeyi düşünmüyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Belçikalı tecrübeli forvet 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.