  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zigana Dağı’nda safari zamanı Fenerbahçe harekete geçti: Ederson krizinde yeni perde Çinli profesör duyurdu: Çin ve Vietnam'ın işbirliği vurgusu! Çok dikkat çeken analizi Kerem Aktürkoğlu ile buluşacak mı? Müthiş bir hamle daha mı geliyor Kadıköylüler için... Tarım üreticisine umut oldu Yüksekova'da 10 yıl sonra gelen bereket taşkını Haydi hayırlısı! Beşiktaş'ta hedef Luis Henrique: Görüşmeler başladı Artık tüm gözler 26 Nisan'a çevrilmiş durumda... Tedesco kovulacak: 1 gün bile beklenmeyecek!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'den Galatasaray: Deniz sizin için bitti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'den Galatasaray: Deniz sizin için bitti

Fenerbahçe Yöneticisi İlker Alkun, sosyal medya hesabından Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara cevap verdi.

1
#1
Süper Lig'de son haftalarda yaşanan tartışmalı hakem kararları kulüpleri de harekete geçirdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, Galatasaray kanadından gelen hakem açıklamalarına cevap verdi. İlker Alkun'un açıklamaları şöyle: -Kazandığınız maçlara rağmen hâlâ kalan maçlarınız için “zemin hazırlama” çabasındasınız. Bunun, güçten değil; kaybetme korkusundan beslenen bir refleks olduğunun farkındayız.

#2
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray: Deniz sizin için bitti

-Hakemler, federasyon ve diğer tüm mekanizmalar üzerinden verilen mesajlarınızı da artık gizlemiyorsunuz. Açık açık tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz! Bu, sporun değil; kurulan bir düzenin devam etme çabasıdır. Deniz sizin için bitti. Tüm süper lig takımları, taraftarları ve başkanları bunu görüyor. -Artık, saha, kurum ve tüm kuruluşlara yapmaya çalıştığınız camia baskısı ile subliminal derin mesajlarla ile müdahale etmeyi bırakın.

#3
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray: Deniz sizin için bitti

Herkes şunu bilsin: -Türk futbolu neyin nasıl yürüdüğünü görüyor ve not ediyor. -Algıyla yol almaya çalışanlara açık bir uyarı: Artık Bu oyun eskisi gibi işlemiyor ve işlemeyecekte.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray: Deniz sizin için bitti

Adil olun. Eşit olun. Ya da sahadan elinizi çekin. -Rakip kulüp cephesinden gelen koordineli açıklamalara cevaben kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23