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Spor
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Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

2024-01-26 14:08:14
Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden sarı-lacivertli takımda transfer hareketliliği devam ediyor. Takımın yıldız oyuncusu, Avrupa devlerinin radarında. Son dönemlerde oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, transferde yeni bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. İşte takımın yıldızına gelen o teklif...

#1
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

#2
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

#3
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Süper Lig'de yenilmezlik serisini de 11 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 57'ye yükseltirken, averajla liderliğini devam ettirdi.

#4
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Ara transfer döneminde kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

#5
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertli takımın yıldızları için de talipler gelmeye devam ediyor.

#6
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Son olarak Arda Güler'i Real Madrid'e satarak büyük bir gelir elde yönetim, takımın yıldız oyuncusundan da büyük bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

#7
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Fenerbahçe'de son 6 lig maçına 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'ın da dokunuşlarıyla performansıyla mest ediyor. Hollandalı oyuncu, Becao ve Djiku'nun yokluğunda stopere ilaç gibi geldi.

#8
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Sol bek olmasına rağmen savunmanın merkezinde de fark yaratan 22 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüplerinin kapıya dizildiği öğrenildi.

#9
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

6 milyon Euro'ya alınan Oosterwolde'ye Premier Lig ve Fransa Ligi'nden 1'er takımın kapıyı 13 milyon Euro'ya yakın (417 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

#10
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Başarılı oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmeyen İsmail Kartal'ın, Oosterwolde'den son derece memnun olduğu vurgulandı.

#11
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Genç futbolcu, cezası nedeniyle pazar günü Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

#12
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Oosterwolde bu sezon ligde 19 maçta forma giydi.

#13
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

Oyuncu, Konferans Ligi ön elemelerinde 1 gol kaydetti.

#14
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

#15
Foto - Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…

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