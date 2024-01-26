2024-01-26 14:08:14 Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden sarı-lacivertli takımda transfer hareketliliği devam ediyor. Takımın yıldız oyuncusu, Avrupa devlerinin radarında. Son dönemlerde oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, transferde yeni bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. İşte takımın yıldızına gelen o teklif...