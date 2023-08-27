2023-08-27 18:19:24 Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...
Dominik Livakovic transferi sonrası orta sahasına takviye yaparak transferi tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki Rade Krunic için Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli kötü haberi vermiş ve oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı. Fenerbahçe de alternatif isimlere yönelmişti. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın ardından iki isimle daha yollar ayrılacak.