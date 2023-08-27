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Spor
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Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

2023-08-27 18:19:24
Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Dominik Livakovic transferi sonrası orta sahasına takviye yaparak transferi tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki Rade Krunic için Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli kötü haberi vermiş ve oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı. Fenerbahçe de alternatif isimlere yönelmişti. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın ardından iki isimle daha yollar ayrılacak.

#1
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Transferlerini büyük ölçüde tamamlayan ve orta sahaya yapacağı takviye ile transferi bitirecek olan Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Sarı-lacivertli ekibin bir süredir transferi için uğraş verdiği Milan forması giyen Rade Krunic'ten kötü haber gelmişti.

#3
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Serie A'nın 2. haftasında Milan, Torino'yu 4-1 mağlup etmesinin ardından kırmızı-siyahlıların teknik patronu Stefano Pioli açıklamalarda bulunmuştu.

#4
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Sabah'a göre; Sezon başında transfer edilen Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

#5
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Sarı-lacivertli takımda daha 7 maça çıkan ve 405 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girmişti.

#6
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

NAPOLI VE SEVILLA TAKİPTE 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli ve Sevilla scoutlarını gönderme kararı alırken her iki takım da hem Avrupa hem de lig maçlarında yakın takipte olacaktı.

#7
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

ALTAY SONRASI İKİ VEDA DAHA Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderen sarı-lacivertlilerde iki isim daha takımdan gönderilecekler listesine eklendi...

#8
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Fenerbahçe, geçen sezon istediği verimi alamadığı tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'e de kulüp arıyor.

#9
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

31 yaşındaki oyuncunun 1 sezon daha sözleşmesi bulunurken sarı-lacivertliler kiralama da dahil olmak üzere tüm opsiyonları değerlendiriyor.

#10
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Norveçli oyuncu ise yıllık ücreti olan 1 milyon Euro'yu veren bir takım çıkması halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

#11
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Joshua King'in yanı sıra Fenerbahçe'de yolların ayrılmasına karar verilen bir başka isim ise Luan Peres...

#12
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Sürekli sakatlıklar yaşayan ve yeni sezonda bu riske girmek istemeyen Kanarya'da Luan Peres'ten kendine takım bulunması istendi.

#13
Foto - Fenerbahçe'de yeniler, eskileri yiyip bitirdi! İki isim daha yolcu...

Eğer Peres'in ayrılığı gerçekleşirse, Fenerbahçe savunma bölgesine de bir takviye yapacak.

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