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Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

2024-09-23 12:41:20
Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

Galatasaray yenilgisi bardağı taşırdı. Daha birkaç ay öncesine kadar gelmesi hayal bile edielemeyen Jose Mourinho tartışılmaya başlandı. Başkan Ali Koç konusunda taraftarlar da ikiye bölündü. Bir kısmı destekliyor, bir kısmı istifaya davet ediyor. Sosyal medyadaki bazı Fenerbahçe taraftarları ise, takımın başına Volkan Demirel'in geçirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kulübün efsaneleri arasında bulunan Demirel ise bu konuda açıkça konuştu.

#1
Foto - Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

Fenerbahçe'nin ligde şimdiden 5 puan geriye düşmesi ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrasında Jose Mourinho tartışılıyor. Sosyal medyadaki bazı Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'daki Okan Buruk gibi Fenerbahçe'nin de başına eski bir futbolcusunun geçmesini istiyor. Volkan Demirel ismi ise en çok konuşulan ve taraftarların en çok istediği isim olarak öne çıkıyor. Gerçek bir Fenerbahçe efsanesi olan Volkan'ın Hatayspor'la tecrübe de kazandığının altı çiziliyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

TV100'de konu hakkında konuşan Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, "Hep söyleniyor Volkan hoca ekibe girse diye... Benim böyle bir düşüncem yok. Ben zaten Fenerbahçe'ye bir gün geleceğim" dedi. Bu sözler çok açıktı. Demirel, kesinlikle Mourinho'nun ekibine katılmayacak. Bir gün teknik direktörlük konusunda kendisine teklif gelirse, bunu kabul edecek.

#3
Foto - Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

Kendisini Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmeye hazırlayan Volkan Demirel, daha önce de en büyük hayalinin efsaneleştiği kulübünde teknik direktörlük yapmak ve çok başarılı olmak olduğunu söylemişti.

#4
Foto - Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

Volkan, "Volkan Demirel felsefesi" yaratmak, futbola ayrı bir bakış açısı getirmek istediğini söylemişti.

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