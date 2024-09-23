Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

Fenerbahçe'nin ligde şimdiden 5 puan geriye düşmesi ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrasında Jose Mourinho tartışılıyor. Sosyal medyadaki bazı Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'daki Okan Buruk gibi Fenerbahçe'nin de başına eski bir futbolcusunun geçmesini istiyor. Volkan Demirel ismi ise en çok konuşulan ve taraftarların en çok istediği isim olarak öne çıkıyor. Gerçek bir Fenerbahçe efsanesi olan Volkan'ın Hatayspor'la tecrübe de kazandığının altı çiziliyor.