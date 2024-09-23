2024-09-23 12:41:20 Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?
Galatasaray yenilgisi bardağı taşırdı. Daha birkaç ay öncesine kadar gelmesi hayal bile edielemeyen Jose Mourinho tartışılmaya başlandı. Başkan Ali Koç konusunda taraftarlar da ikiye bölündü. Bir kısmı destekliyor, bir kısmı istifaya davet ediyor. Sosyal medyadaki bazı Fenerbahçe taraftarları ise, takımın başına Volkan Demirel'in geçirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kulübün efsaneleri arasında bulunan Demirel ise bu konuda açıkça konuştu.