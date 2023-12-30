Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahççe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, geçen hafta İngiltere'ye çıkarma yaparak listeye aldıkları isimlerle görüştü. Kanarya, Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye basarken, bir de yıldız oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız isim ayrılmak istediğini yönetime iletirken, görüşülen isim de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...