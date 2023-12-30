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Spor
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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

2023-12-30 16:23:17
Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahççe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, geçen hafta İngiltere'ye çıkarma yaparak listeye aldıkları isimlerle görüştü. Kanarya, Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye basarken, bir de yıldız oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız isim ayrılmak istediğini yönetime iletirken, görüşülen isim de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, geçen hafta İngiltere'ye çıkarma yaparak listeye aldıkları isimlerle görüştü.

#2
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Kanarya, Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye basarken, bir de yıldız oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Yıldız isim ayrılmak istediğini yönetime iletirken, görüşülen isim de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

#4
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen Ryan Kent, gemileri yaktı.

#5
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi.

#6
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Teknik direktör İsmail Kartal da İngiliz futbolcunun ayrılışına izin verdi.

#7
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadroya kattığı ve kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı deneyimli futbolcu ile Hull City de ilgileniyor.

#8
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Sezonun ilk bölümünde sakatlıklar nedeniyle defans hattında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak transferinde bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.

#9
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Bunlardan öne çıkan isim ise Tottenham'dan Eric Dier…

#10
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

2014'ten bu yana Ada ekibinin formasını giyen İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

#11
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Premier Lig kariyerine defansif orta saha rolünde başlayan Eric Dier, daha sonradan bir stoper oyuncusuna dönüştü.

#12
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Premier Lig kariyerinde son 5 sezondur ise Tottenham'ın stoperi olarak görev yapıyor.

#13
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

Sabah'a göre; Bu sezon yalnızca 3 maça çıkabilen Eric Dier, İngiltere Milli Takım formasını ise 49 kez terletip 3 gol attı.

#14
Foto - Fenerbahçe’de şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Aldığı kararı sosyal medyadan böyle duyurdu

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