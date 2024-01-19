Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon kupayı kazanarak müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Bu transferler sonrası arayışlarını sürdüren Kanarya, stoper hattı için sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'den o ismi de kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...