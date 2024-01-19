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Spor
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Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

2024-01-19 11:47:30
Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon kupayı kazanarak müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Bu transferler sonrası arayışlarını sürdüren Kanarya, stoper hattı için sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'den o ismi de kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon kupayı kazanarak müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı.

#3
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Bu transferler sonrası arayışlarını sürdüren Kanarya, stoper hattı için sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Fenerbahçe, Süper Lig'den o ismi de kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından bu sezon mutlaka Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

#6
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Kanarya, Avrupa'da ise mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

#7
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Sarı-lacivertliler son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Adanaspor'u 6-0'lık skorla mağlup ederek bu kulvarda da iddialı olduğunu gösterdi.

#8
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

#9
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Kanarya kadrosuna Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi katarken bu transferler büyük ses getirdi.

#10
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Sarı-lacivertlilerde Leonardo Bonucci ardından defans hattı için transfer çalışmaları devam ediyor.

#11
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Bu anlamda Fenerbahçe'de oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi.

#12
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren ve Çağlar Söyüncü'yle de görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu için de girişimlere başladığı belirtildi.

#13
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Genç stoper için Karadeniz ekibiyle kısa süre içinde resmi temasların yapılacağı gelen bilgiler arasında.

#14
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından futbolcunun kariyeri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

#15
Foto - Fenerbahçe’de ortalık karıştı! 2. Samet vakası olmasın da… Bonucci sonrası flaş adım!

23 yaşındaki Emirhan, futbola Çaykur Rizespor alt yapısında başladı. Ardından Çaykur Rizespor'un A takım seviyesine yükseldi.

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