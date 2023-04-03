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Spor
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Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

2023-04-03 11:36:52
Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe'de Beşiktaş hezimeti sonrası kadro sil baştan değişiyor. Fenerbahçe'de 4'ü garanti tam 8 futbolcuyla ayrılık yaşanması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; Joao Pedro, Serdar Dursun, Enner Valencia, Miha Zajc gibi isimlerin de gelecekleri muamma. Fenerbahçe derbi hezimeti sonrası takıma büyük bir neşter atmaya hazırlanıyor. Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlanan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe'de 4'ü kesin tam 8 ayrılık kapıda.

#1
Foto - Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan ilk isim Ezgjan Alioski. Sezon başında kiralanan futbolcu uzun süredir gözden çıkarılmış durumda. Akşam’a göre; Fenerbahçe'nin Ezgjan Alioski üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmuyor. Deneyimli sol bek sezon sonunda takımdan ayrılacak.

#2
Foto - Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki isimlerden olan Gustavo Henrique de takıma veda edecek. Bonservisi alınacakken sağlık raporları neticesinde kiralanan Brezilyalı stoper, ülkesine dönecek.

#3
Foto - Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe'de bir sonraki ayrılık İrfan Can Eğribayat ile yaşanacak. Sarı-Lacivertliler Göztepe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı kaleciyle devam etmeyecek. İrfan Can Eğribayat sezon sonunda İzmir ekibine dönecek.

#4
Foto - Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Sarı-Lacivertlilerde gözden çıkarılan bir diğer isim ise Nazım Sangare. Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle adeta unutulan Nazım Sangare de 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'de olmayacak.

#5
Foto - Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe'nin sezon başında 4,68 milyon euro gibi ciddi bir rakama transfer ettiği Joao Pedro da planlar arasında yok. Yaşadığı sakatlıktan döndükten sonra fiziksel olarak tel tel dökülen tecrübeli forvet, son olarak dünkü derbide büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Bu haldeki Joao Pedro'yu bonservisiyle gönderemeyeceğinin farkında olan Fenerbahçe, İtalya'dan alıcısı olan oyuncuyu Serie A'ya kiralayabilir.

#6
Foto - Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Kanarya'da topun ağzında olan diğer isim Serdar Dursun. Ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen deneyimli forvet sürpriz şekilde takımda kalmıştı. Almanya'ya dönmek isteyen ve Süper Lig'deki taliplerini reddeden Serdar Dursun'un sezon sonunda ayrılığı bekleniyor.

#7
Foto - Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın durumu da belirsizliğini koruyor. Yeni sözleşme konusunda oyuncuyla henüz anlaşma sağlanamazken, gol krallığına koşan futbolcu takımdan ayrılabilir. 33 yaşındaki Enner Valencia Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

#8
Foto - Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Sarı-Lacivertlilerdeki akıbeti belirsiz olan bir diğer isim ise Miha Zajc. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcuyla da görüşmeler sürüyor. Miha Zajc'ın İtalya'dan ciddi talipleri bulunuyor. Öte yandan Beşiktaş da oyuncu için nabız yokluyor.

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