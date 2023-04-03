2023-04-03 11:36:52 Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!
Fenerbahçe'de Beşiktaş hezimeti sonrası kadro sil baştan değişiyor. Fenerbahçe'de 4'ü garanti tam 8 futbolcuyla ayrılık yaşanması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; Joao Pedro, Serdar Dursun, Enner Valencia, Miha Zajc gibi isimlerin de gelecekleri muamma. Fenerbahçe derbi hezimeti sonrası takıma büyük bir neşter atmaya hazırlanıyor. Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlanan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe'de 4'ü kesin tam 8 ayrılık kapıda.