Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük şok! 8 isim birden artık yolcu... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe'nin sezon başında 4,68 milyon euro gibi ciddi bir rakama transfer ettiği Joao Pedro da planlar arasında yok. Yaşadığı sakatlıktan döndükten sonra fiziksel olarak tel tel dökülen tecrübeli forvet, son olarak dünkü derbide büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Bu haldeki Joao Pedro'yu bonservisiyle gönderemeyeceğinin farkında olan Fenerbahçe, İtalya'dan alıcısı olan oyuncuyu Serie A'ya kiralayabilir.