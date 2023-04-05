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Spor
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Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

2023-04-05 07:07:08
Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Futbolda geçtiğimiz sezonun ardından yeni bir başlangıca imza atan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. İyi başlanan sezonda yaşanan sert düşüş, taraftarlar tarafından büyük tepki çekerken Ali Koç ve yönetimi istifaya davet edildi. Bunun üzerine Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç, yola devam kararı aldı. Yapılan görüşmelerden ise tam 6 oyuncuyla yolları ayırma kararı çıktı. Beşiktaş derbisinin ardından büyük bir kıyıma imza atacak olan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Süper Lig'de sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk haftalarda yüksek form grafiğiyle giriş yapmıştı.

#2
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı karşılaşmalardan iyi futbolla taraftarını memnun eden sonuçlar alan sarı-lacivertli ekipte kademeli olarak bir düşüş yaşandı.

#3
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Dünya Kupası arasının ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de takım ve taraftarın arası da giderek açıldı.

#4
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un kafa karıştıran açıklamalarının ardından güven duygusunu yitiren sarı-lacivertliler umutsuzluğa kapıldı.

#5
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlanan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.

#6
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Derbi mücadelesinde hem Jorge Jesus'a hem futbolculara hem de Ali Koç'a tepkili olan taraftarlar, istifa tezahüratları yaptı.

#7
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Ali Koç ve yönetimi, bugün Samandıra'da Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirerek yola devam kararı aldı.

#8
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

Sezon sonuna kadar Portekizli teknik direktörle devam etmeyi planlayan yönetim, flaş bir adım attı. Akşam'ın haberine göre, derbinin ardından Ali Koç ve yönetimi, tam 6 oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.

#9
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

İşte Fenerbahçe'nin yolları ayıracağı 6 oyuncu: EZGJAN ALIOSKI

#10
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

GUSTAVO HENRIQUE

#11
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

#12
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

NAZIM SANGARE

#13
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

JOAO PEDRO

#14
Foto - Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim tam 6 oyuncunun biletini kesti…

SERDAR DURSUN

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