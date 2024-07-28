2024-07-28 12:39:54 Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlattı. Kanarya, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken, şok bir ayrılık gündeme geldi. Mourinho'nun takımın yeni transferini kadroda düşünmediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...