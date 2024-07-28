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Spor
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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

2024-07-28 12:39:54
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlattı. Kanarya, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken, şok bir ayrılık gündeme geldi. Mourinho'nun takımın yeni transferini kadroda düşünmediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlattı.

#3
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Kanarya, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken, şok bir ayrılık gündeme geldi.

#4
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Mourinho'nun takımın yeni transferini kadroda düşünmediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Yaptığı transferlerle Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupalarında da iddiasını gösteren Fenerbahçe ilk maçını galibiyetle kapattı.

#6
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Lugano'yu deplasmanda Dzeko'nun 3 ve Ferdi'nin 1 golü ile 4-3 mağlup ederek Kadıköy'deki rövanşta skor avantajını elinde tutmayı başardı.

#7
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de şu ana kadar birçok yıldız imza attı.

#8
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Levent Mercan ile başlayan süreçte Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve son olarak da Youssef En-Nesyri takıma dahil edildi.

#9
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Transferde oldukça atak bir tutum içinde olan Kanarya, yeni yıldızları kadrosuna katabilmek adına yoğun mesai harcıyor. Sırada ise orta saha takviyesi var.

#10
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Sportif Direktör Mario Branco, En-Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Fenerbahçe'de orta sahada oynayan Miha Zajc ve Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor.

#12
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Ayrıca Joao Pedro ve Lincoln de yeni sezon planlamasında yer bulamayacak. Kendilerine kulüp bulması istendi. Jose Mourinho yeni transferlerden birinin daha biletini kesti.

#13
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Takvim'in haberine göre; 21 Haziran tarihinde sarı lacivertli ekibe imza atan Levent Mercan, Mourinho'nun gözüne giremedi.

#14
Foto - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Yönetimle görüşen Jose Mourinho, oyuncusunun kiralanması konusunda rapor verdi.

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