2024-04-01 17:34:38 Fenerbahçe zorlu maça hazırlanıyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti.
Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.
Oyuncuların keyifli halleri objektiflere yansıdı.
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