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Spor
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Fenerbahçe zorlu maça hazırlanıyor

2024-04-01 17:34:38
Fenerbahçe zorlu maça hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

#1
Foto - Fenerbahçe zorlu maça hazırlanıyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe zorlu maça hazırlanıyor

Pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti.

#3
Foto - Fenerbahçe zorlu maça hazırlanıyor

Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı.

#4
Foto - Fenerbahçe zorlu maça hazırlanıyor

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

#5
Foto - Fenerbahçe zorlu maça hazırlanıyor

Oyuncuların keyifli halleri objektiflere yansıdı.

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