BAYRAK DEĞİŞTİ, TARİHÎ BAĞ DEĞİŞMEDİ 1995 Dayton Barış Anlaşması sonrasında yeni devlet sembolleri üzerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine dönemin uluslararası Yüksek Temsilcisi Carlos Westendorp'un 3 Şubat 1998 tarihli kararıyla bugünkü bayrağın belirlendiğini aktaran Kaşlı, yeni bayrağın 6 Şubat 1998'de BM binası önünde göndere çekildiğini kaydetti. Ancak resmî bayrağın değiştirilmesinin halkın tarihî sembolle bağını ortadan kaldırmadığını vurgulayan Kaşlı, bu durumu şu sözlerle anlattı: “Uluslararası toplum, Bosna-Hersek'e yeni bir bayrak belirleyebilirdi fakat insanların hafızasında yer etmiş olan zambakları bir kararla silemezdi.” LİTVANYA VE BELARUS ÖRNEKLERİ Dünyada tarihî bayrakların günümüzde de kullanıldığı örnekler bulunduğunu belirten Kaşlı, Litvanya ve Belarus'u karşılaştırmalı olarak ele aldı. Litvanya'da tarihî devlet bayrağının belirli millî günlerde kullanılmasının hukuki düzenlemelerle güvence altına alındığını, Belarus'ta ise eski devlet bayrağının zamanla muhalefet ve direniş sembolüne dönüştüğünü aktardı. Bosna-Hersek'i bu örneklerden ayıran noktaya dikkat çeken Kaşlı, “Bosna-Hersek'te ise birçok insan iki bayrağı aynı anda, aynı devlete duyduğu aidiyetin ifadesi olarak taşıyor” değerlendirmesinde bulundu. DAYTON YENİ BİR DEVLET KURMADI Yazısında Bosna-Hersek'in anayasal ve hukuki yapısına da değinen Kaşlı, Dayton Barış Anlaşması'nın ülkeyi sıfırdan kurduğu yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını belirtti. Dayton Anlaşması'nın dördüncü eki olan Bosna-Hersek Anayasası'nın birinci maddesine işaret eden Kaşlı, ülkenin uluslararası hukuk bakımından devlet olarak varlığını sürdürdüğünü, değişenin ise iç siyasi ve idari yapısı olduğunu vurguladı. Bu çerçevede iki bayrağın da aynı devletin tarihine ait olduğunu belirten Kaşlı, “Değişen bayrak ve idari yapıydı. Devletin uluslararası hukuki varlığı ise devam etti” ifadelerini kullandı. ZAMBAKLI SEMBOLLERE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Kaşlı, Bosna-Hersek'teki bayrak tartışmasının ülkenin siyasi ve idari ayrışmalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini de kaydetti. 25 Kasım Devlet Günü'nün Bosna-Hersek Federasyonu'nda kutlandığını, Sırp Cumhuriyeti entitesinde ise resmî tatil olarak kabul edilmediğini hatırlattı. Yazıda, 25 Kasım 2024'te Banja Luka'da zambaklı bayrak açan bir kişiye yönelik polis işlemi de ele alındı. Kaşlı ayrıca, 20 Kasım 2026'da Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi'nin, Sırp Cumhuriyeti entitesinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti Ordusu'nun bayrak ve sembollerinin kullanılmasını suç sayan Ceza Kanunu'nun 359b maddesine ilişkin iptal kararına dikkat çekti. İKİ BAYRAK, TEK DEVLETİN HAFIZASI Bosna-Hersek'in savaş yıllarında yaşadığı acıları da hatırlatan Kaşlı, Saraybosna'nın 1.425 gün süren kuşatmasını, Srebrenitsa'da 8 bini aşkın Boşnak erkek ve erkek çocuğunun katledilmesini ve ülkenin maruz kaldığı yıkımı anlattı. Bugün zambaklı bayrağı taşıyan gençlerin önemli bir bölümünün savaş sonrasında dünyaya geldiğini belirten Kaşlı, tarihî hafızanın yalnızca bireysel yaşanmışlıklarla değil, kuşaktan kuşağa aktarılan aidiyet duygusuyla da şekillendiğini ifade etti. İki bayrağın birbirine rakip semboller olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kaşlı, birinin ülkenin bugünkü uluslararası temsilini ve anayasal düzenini, diğerinin ise tarihî devlet geleneğini ve bağımsızlık mücadelesinin hafızasını temsil ettiğini kaydetti. Kaşlı, yazısını Bosna-Hersek'in iki bayrağının taşıdığı anlamı özetleyen şu ifadelerle tamamladı: “Bir ülkenin şehirlerini yıkabilirsiniz, köprülerini ortadan kaldırabilirsiniz, bayrağını değiştirebilirsiniz fakat bir halkın vatanına duyduğu aidiyeti, tarihini ve yaşama iradesini bir kararla ortadan kaldıramazsınız.”