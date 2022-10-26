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Spor
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Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

2022-10-26 18:59:21
Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

#1
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Futbolcuların pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

#3
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in katılmadığı idmanda, Joshua King bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

#4
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

#5
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Fenerbahçe'nin antrenmanından görüntüler...

#6
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Fenerbahçe'nin antrenmanından görüntüler...

#7
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Fenerbahçe'nin antrenmanından görüntüler...

#8
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Fenerbahçe'nin antrenmanından görüntüler...

#9
Foto - Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Fenerbahçe'nin antrenmanından görüntüler...

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