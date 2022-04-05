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Spor
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Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

2022-04-05 15:50:06
Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

Fenerbahçe, pazar günü karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

#1
Foto - Süper Lig 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy’de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy’de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

#2
Foto - Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas organizasyonlarıyla devam etti.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas organizasyonlarıyla devam etti.

#3
Foto - Antrenman şut çalışmalarıyla sona erdi. Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

Antrenman şut çalışmalarıyla sona erdi. Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

#4
Foto - Antrenmanda genç yetenek Arda Güler'in neşeli tavırları dikkat çekti.

Antrenmanda genç yetenek Arda Güler'in neşeli tavırları dikkat çekti.

#5
Foto - Kurtarışlarıyla Fenerbahçe'yi adeta ayakta tutan Altay Bayındır da derbi hazırlıklarına devam etti.

Kurtarışlarıyla Fenerbahçe'yi adeta ayakta tutan Altay Bayındır da derbi hazırlıklarına devam etti.

#6
Foto - Uzun süredir forma fırsatı bulamayan Enner Valencia da çalışmalarını sürdürdü.

Uzun süredir forma fırsatı bulamayan Enner Valencia da çalışmalarını sürdürdü.

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