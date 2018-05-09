Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 19 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Derbide takımlar hangi kadrolarla sahaya çıkacak, maçı hangi kanal canlı yayınlayacak? Fenerbahçe ya da Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte kupadaki derbi hakkında tüm merak edilenler...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez Kadıköy'deki rövanş maçında finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.
19 Nisan Perşembe günü 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 20.30'dan ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tur atlayan takım, 9 Mayıs 2018'de Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak kupa finalinde Galatasaray-Akhisar Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Vodafone Park'taki ilk maçtan 2-2 beraberlikle dönen sarı kanaryalar, alacağı her galibiyette, 0-0, 1-1 beraberlikte tur atlayan taraf olacak.
Beşiktaş, maçı kazanması halinde tur atlayacak.3-3, 4-4 gibi gollü beraberlikler de siyah beyazlılar deplasmanda Fenerbahçe'den daha fazla gol attığı için finale yükselecek.2-2 beraberlikte ise maç uzayacak. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.