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Fena bastırdı! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

2023-02-02 13:44:55
Fena bastırdı! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Hasretle beklenen kar, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı.

#1
Foto - Fena bastırdı! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Batman'da kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı 48 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı.

#2
Foto - Fena bastırdı! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Batman’da 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Sason ve ile Kozluk'ta onlarca yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

#3
Foto - Fena bastırdı! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI - Yağışın sürdüğü Sason ilçesinde, kar kalınlığı 85 santimetreyi geçti.

#4
Foto - Fena bastırdı! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

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