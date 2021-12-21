Felç riskini düşürmenin 10 yolu

Kolesterol Seviyelerine Dikkat Edin Kötü kolesterol (LDL), damarları tıkayarak felç riskini büyük ölçüde artırır. Ayrıca kolesterol seviyelerini düzenlediği ve hem atardamarları hem de kalbi serbest radikal hasarından koruduğu bilinen ürünleri tüketin. Chia tohumları, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olan, özellikle omega 3 yağ asitleri olmak üzere, sağlıklı çoklu doymamış yağlar için mükemmel bir kaynaktır. Antioksidan açısından zengin yeşil çay ayrıca kalpte ve damarlarda oksidatif hasarı önler. Omega 3 içeren somon gibi yağlı deniz balıkları da kalp ve damar sağlığı için çok iyidir.