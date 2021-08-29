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Felaketin boyutunu gözler önüne seren kareler!

2021-08-29 16:32:53
Felaketin boyutunu gözler önüne seren kareler!

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce araç hasar gördü.

#1
Foto - Önüne kattığını denize sürükleyen sel sularının hurda yığınına çevirdiği araçlar, felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Önüne kattığını denize sürükleyen sel sularının hurda yığınına çevirdiği araçlar, felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Bozkurt ilçesi ve İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde selde hasar gören araçlar İnebolu'nun Musa Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor.

Bozkurt ilçesi ve İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde selde hasar gören araçlar İnebolu'nun Musa Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor.

#3
Foto - Alanda polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.

Alanda polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.

#4
Foto - Felaket bölgesinden çekicilerin getirdiği çeşitli marka ve model araçlar, sahipleri tarafından plaka veya şasi numarasından tespit edilebiliyor.

Felaket bölgesinden çekicilerin getirdiği çeşitli marka ve model araçlar, sahipleri tarafından plaka veya şasi numarasından tespit edilebiliyor.

#5
Foto - İşte o araçlar...

İşte o araçlar...

#6
Foto - İşte o araçlar...

İşte o araçlar...

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