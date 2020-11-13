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Dünya
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Felaket büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geliyor...

2020-11-13 14:46:13
Felaket büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geliyor...

Seçim sonuçları ve artan koronavirüs ölümleri nedeniyle çalkalanan ABD, şoku yaşamaya devam ediyor.

#1
Foto - Orta Amerika'da etkili olan Eta fırtınası, Florida'da etkili olmaya devam ediyor.

Orta Amerika'da etkili olan Eta fırtınası, Florida'da etkili olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Yaklaşık 1 haftadır bölgede süren fırtına, bölgede büyük hasarlara neden oldu.

Yaklaşık 1 haftadır bölgede süren fırtına, bölgede büyük hasarlara neden oldu.

#3
Foto - Hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı fırtına nedeniyle, Florida ve Carolina çevresinde sel baskınları meydana geldi.

Hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı fırtına nedeniyle, Florida ve Carolina çevresinde sel baskınları meydana geldi.

#4
Foto - Amerika Birleşik Devletleri, korona virüs salgınıyla mücadelesini sürdürürken bu sefer de Eta kasırgasıyla karşı karşıya kaldı. Ülkenin Kuzey Carolina eyaletinde kasırgasının yol açtığı aşırı yağışlarda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Ulusal Hava Durumu Dairesi, Charlotte'dan Raleigh'e kadar şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, korona virüs salgınıyla mücadelesini sürdürürken bu sefer de Eta kasırgasıyla karşı karşıya kaldı. Ülkenin Kuzey Carolina eyaletinde kasırgasının yol açtığı aşırı yağışlarda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Ulusal Hava Durumu Dairesi, Charlotte'dan Raleigh'e kadar şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptı.

#5
Foto - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen Eta kasırgası sonucu aşırı yağışlarda 7 kişi öldü. 

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen Eta kasırgası sonucu aşırı yağışlarda 7 kişi öldü. 

#6
Foto - ABD basınında çıkan haberlerde, kasırgada eyaletin Alexander ve Iredell bölgelerinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. 

ABD basınında çıkan haberlerde, kasırgada eyaletin Alexander ve Iredell bölgelerinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. 

#7
Foto - Kasırgada Alexander ve Piedmont'ta en az 4 köprü ve 50 otoyolun hasar gördüğü belirtildi.

Kasırgada Alexander ve Piedmont'ta en az 4 köprü ve 50 otoyolun hasar gördüğü belirtildi.

#8
Foto - Ulusal Hava Durumu Dairesi, Charlotte'dan Raleigh'e kadar şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptı.

Ulusal Hava Durumu Dairesi, Charlotte'dan Raleigh'e kadar şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptı.

#9
Foto - Bölge yetkilileri, itfaiye görevlilerinin tam mesai yapması talimatını verdi.

Bölge yetkilileri, itfaiye görevlilerinin tam mesai yapması talimatını verdi.

#10
Foto - Bölgede birçok noktada elektrikler kesilmiş durumda.

Bölgede birçok noktada elektrikler kesilmiş durumda.

#11
Foto - Eta kasırgası, 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişinin yaşamına mal olmuştu. 

Eta kasırgası, 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişinin yaşamına mal olmuştu. 

#12
Foto - Honduras, Guatemala, Panama ve Nikaragua'da binlerce ev zarar görmüşrü.

Honduras, Guatemala, Panama ve Nikaragua'da binlerce ev zarar görmüşrü.

#13
Foto - Ayrıca100'den fazla yol ve köprü kullanılamaz hale gelmişti. 

Ayrıca100'den fazla yol ve köprü kullanılamaz hale gelmişti. 

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