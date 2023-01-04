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Ekonomi
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FED'den kripto para uyarısı

2023-01-04 01:33:50
FED'den kripto para uyarısı

Son dönemde büyük düşüş yaşayan kripto paralara ilişkin ABD Merkez Bankası (Fed) bankalara uyarıda bulundu.

#1
Foto - FED'den kripto para uyarısı

ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları Fed ve FDIC, kripto varlıklarla ilgili riskler konusunda dikkatli olunması için bankalara uyarıda bulundu.

#2
Foto - FED'den kripto para uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlıkların risklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

#3
Foto - FED'den kripto para uyarısı

Açıklamada, kripto varlık sektöründeki önemli dalgalanmalar ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasının geçen yıla damga vurduğu anımsatıldı.

#4
Foto - FED'den kripto para uyarısı

Söz konusu olayların kripto varlıklarla ilişkili bir dizi önemli riski gösterdiği belirtilen açıklamada, bankaların dolandırıcılık ve yasal belirsizlikler gibi kripto paralarla ilişkili temel risklerin farkında olması gerektiği vurgulandı.

#5
Foto - FED'den kripto para uyarısı

Açıklamada, düzenleme kuruluşlarının kripto varlıklarla ilgili faaliyetlere yoğunlaşan veya kripto varlık sektörüne yoğun bir şekilde maruz kalan banka iş modelleriyle ilgili önemli güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı.

#6
Foto - FED'den kripto para uyarısı

Ortak açıklamada, kripto varlıklarının halka açık veya merkezi olmayan bir ağda ihraç edilmesinin veya tutulmasının güvenli bankacılık uygulamalarıyla çelişebileceği ifade edildi.

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