Katar Türk İDA'larını harekete geçirdi

ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, ihracatın önemini vurguladı. Türk insansız sistemlerinin Dünya liginde iddialı olduğunu belirten Pehlivanlı, şu ifadelere yer verdi: “ULAQ’ın ilk ihracat başarısını Katar gibi stratejik bir ortak ile gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu adım, ULAQ’ın uluslararası alanda kabul gördüğünün en güçlü göstergesidir. Kritik alt sistemleri, komuta-kontrol yazılımları ve haberleşme altyapısı millî imkânlarla geliştirilen ULAQ’ın Katar’a ihracatı, Türk insansız deniz sistemlerinin dünya liginde ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamaktadır. ARES Tersanesi olarak müteakip dönem ihracatlarımız ile bu başarıyı devam ettirmeyi hedeflemekteyiz.