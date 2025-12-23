  • İSTANBUL
Katar Türk İDA'larını harekete geçirdi

Türkiye ile Katar arasında birçok alanda yapılan işbirliklerine bir yenisi daha eklendi. Dost ülke, ULAQ SİDA'yı ilk kez kullandı.

Defenceturk'te yer alan habere göre, ARES Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ, uluslararası bir başarıya imza atarak Katar’a ihraç edilerek Türkiye’nin ilk ihracatı gerçekleştirilen SİDA platformu olmuştur. Bu önemli adım, Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki yüksek teknoloji ürünleriyle küresel ölçekte rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmek üzere üretilen ULAQ sistemleri, sahip oldukları gelişmiş otonomi, yüksek denizcilik kabiliyeti, uzun menzil performansı ve entegre silah sistemleri ile bölgesel deniz güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır. Teslimat sonrası gerçekleştirilecek test ve kabul süreçlerinin ardından ULAQ platformları Katar karasularında aktif göreve başlamıştır.

Ares Tersanesi tarafından Keşif Gözetleme İstihbarat ve Kritik Tesis Üst Koruma maksatlı üretilen ULAQ 11 ISR/PSV, Türkiye’nin bu alandaki ilk ve tek ihracat projesi olarak Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı’na başarıyla teslim edildi. Bu önemli teslimat, Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki yüksek teknoloji kabiliyetlerini ve küresel rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Teslimat süresince icra edilen kapsamlı test ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlanmış olup, ULAQ sistemleri Katar karasularında aktif operasyonel göreve başladı. ULAQ 11 ISR/PSV’nin sahip olduğu gelişmiş otonomi, yüksek denizcilik kabiliyeti, uzun menzil performansı ve entegre silah sistemleri ile bölgesel deniz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.

ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, ihracatın önemini vurguladı. Türk insansız sistemlerinin Dünya liginde iddialı olduğunu belirten Pehlivanlı, şu ifadelere yer verdi: “ULAQ’ın ilk ihracat başarısını Katar gibi stratejik bir ortak ile gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu adım, ULAQ’ın uluslararası alanda kabul gördüğünün en güçlü göstergesidir. Kritik alt sistemleri, komuta-kontrol yazılımları ve haberleşme altyapısı millî imkânlarla geliştirilen ULAQ’ın Katar’a ihracatı, Türk insansız deniz sistemlerinin dünya liginde ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamaktadır. ARES Tersanesi olarak müteakip dönem ihracatlarımız ile bu başarıyı devam ettirmeyi hedeflemekteyiz.

