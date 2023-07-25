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Ekonomi
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FED isterse borsa rallisi bitebilir!

2023-07-25 17:31:46
FED isterse borsa rallisi bitebilir!

Wall Street yatırımcıları her ne kadar görmezden gelse de bu yılki borsa rallisinin ipleri FED’in elinde gibi görünüyor. Barron’s yazarı Carleton English’e göre eğer FED ralliyi durdurmazsa yükselişler bir resesyonla sona erecek ABD Merkez Bankası (FED) yıl boyunca politika faizlerini artırmaya ve para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği konusunda uyardı. Ancak Wall Street borsaları bu uyarıları duymama konusunda olağanüstü bir çaba gösterdi. Barron’s yazarı Carleton English FED’den gelen uyarıların piyasalara ulaşmamasını iyi bir şey olduğunu belirtiyor. Zira hisse senetleri dinlemek zorunda kalacakları şeyden hoşnut olmayabilir.

#1
Foto - FED isterse borsa rallisi bitebilir!

Yatırımcılar henüz olumsuz bir tabloyla karşılaşmadı. S&P 500 Endeksi geçen hafta %0,7 yükseldi. Dow Jones Endeksi ise 10 gün art arda pozitif performans göstererek %2,1 yükseldi. Sadece teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi %0,6 gerileyerek zemin kaybetti. Son kazanımlarla birlikte S&P 500 Endeksi 2023’ün başından bu yana ,2 yükselmiş oldu. Endeksteki bu yükseliş, resesyon endişelerine, karmaşık ekonomik verilere, bankacılık krizine ve siyasi istikrarsızlığa rağmen geldi. Bilanço sezonu da şirketlerin büyük çoğunluğu için gayet iyi gidiyor gibi görünüyor. English’e göre bu noktadan sonra borsalardaki momentumu durdurabilecek şey FED olabilir.

#2
Foto - FED isterse borsa rallisi bitebilir!

Ancak Wall Street endişeli gibi gözükmüyor. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, 26 Temmuz’da açıklanacak FED’in para politikası kararlarında 25 baz puanlık faiz artışı şimdiden satın alınmış gibi görünüyor. Vadeli piyasalardaki yatırımcı beklentilerini aktaran CME FedWatch göstergesine göre eylül ayında yeni bir faiz artışı ihtimali ise sadece seviyesinde algılanıyor. Eğer FED bu beklentilerin doğrular yönde bir mesaj paylaşırsa piyasalar daha yüksek seviyelere doğru ilerleyebilir. English FED’in aynı iyimserliği paylaşmadığına da dikkat çekiyor. ABD enflasyonu geçen yılki %9,1’lik zirvesinden %3’e kadar geriledi ve bu iyi bir işaret. Ancak çekirdek enflasyon hala %4,8 seviyesinde ve bu FED’in %2’lik hedefinin çok üzerinde. İstihdam piyasası da henüz ekonominin soğuduğuna dair kalıcı işaretler gösteremedi. Bu yıl büyük şirketlerden gelen geniş çaplı işten çıkarmalara rağmen işsizlik başvuruları geçen hafta perşembe günü bir önceki haftaya göre gerileyerek 228.000 olarak kayda geçti. Eğer FED hala yapılması gereken çok şey olduğu yönünde bir mesaj verirse bu borsaların yönünü aşağıya çevirmesine neden olabilir.

#3
Foto - FED isterse borsa rallisi bitebilir!

Roth MKM Baş Borsa Stratejisti Michael Darda, “İnsanlar rahat, kendinden emin ve kayıtsız hale geliyor. Henüz hiçbir şeyin bitmediğini varsayarsak bu bir hata olur” ifadelerine yer verdi. Borsalar temmuz ayından zarar görmeden çıksa dahi ağustos ayında FED’in geleneksel yıllık Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu da takvimde yer alıyor. Geçen yıl FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’daki açıklamaları geçen yıl piyasalar ciddi biçimde sarsmıştı. Powell finansal piyasalardaki sıkılaşmanın işletmeleri ve hane halklarını bir miktar rahatsız edeceğini söylemişti. Bu rahatsızlık piyasalarda da görülebildi. 2022 yılında S&P 500 Endeksi ,4 geriledi. Enflasyonun geçen yılın en yüksek seviyelerinden düşmesiyle birlikte çok az ekonomist ve yatırımcı Powell’ın fazla şahin bir tutum sergilemesini bekliyor. Ancak FED Başkanı’nın yorumları hâlâ piyasalarda bir ürperti yaratabilir. Borsa araştırmaları firması 22V’nin Baş Borsa Stratejisti Dennis DeBusschere, “Finansal koşulların aşırı derecede gevşeyeceğine dair artan olasılıklar göz önüne alındığında, bazı piyasa konsolidasyonlarının mantıklı olduğu anlaşılabilir, ancak şu anda bu ticareti agresif bir şekilde yapmayı önermiyoruz. FED’in yumuşak iniş için bir şansı var ve muhtemelen bu şansın peşinden gideceklerdir” dedi.

#4
Foto - FED isterse borsa rallisi bitebilir!

Araştırma firması DataTrek’in Eş-Kurucusu Nicholas Colas bu yılki rallinin itici gücü olan büyük teknoloji hisselerinin ivme kaybediyor olabileceğine dair işaretlere rağmen iyimser kalmasının sebebi olarak bu finansal koşulların gevşeme ihtimalini gösteriyor. Zira S&P 500 Endeksi bu yıl çok fazla yükseldi ve bazı yatırımcılar kâr satışı yapmayı ve 2023’ün geri kalanında beklemeyi tercih edebilir. Diğer yatırımcılarsa yüksekten uçan teknoloji hisselerinden finans hisseleri gibi döngüsel ekonomi hisselerine gidebilir. Fakat teknoloji hisseleri Amerikan borsalarının çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu sebeple endekslerin yılın ikinci yarısında anlamlı bir şekilde pozitif kalabilmesi için diğer hisselerin muazzam yükselişler kaydetmesi gerekiyor.

#5
Foto - FED isterse borsa rallisi bitebilir!

Colas, “Eğer büyük teknoloji hisseleri düşerse daha fazlasını yapmak için geri kalan ger şeyin yükselmesi gerekir” ifadelerine yer verdi. Borsa rallisine dair ekonomik verilerin de söyleyecek sözleri olabilir. Hisse senetleri bir öyle bir böyle gelen ekonomik verilere rağmen resesyon potansiyelini görmezden geldi. Tesla CEO’su Elon Musk resesyon söylentilerine ilişkin bir açıklamasında “Birgün kıyamet kopacak gibi görünüyor ve bir sonraki gün her şey normal” ifadelerine yer verdi. Musk daha ters giden şeyin ne olduğunu anlamadan ertesi gün her şeyin düzelmesinden yakındı. Ancak ekonomik veriler resesyon ihtimalinin yadsınamayacağını gösterir nitelikte. Ekonomide yavaşlamaya neden olan verileri toparlayan öncül göstergeler endeksi 15 ay boyunca düşüş gösterdi. Bu tablo neredeyse bir yıldır terse dönmüş olan ve bugüne kadar bir resesyonu doğru tahmin etmek konusunda hiç yanılmayan ters getiri eğrisi ile uyuşuyor. Darda konuyla ilgili açıklamasında, “Getiri eğrisinde oldukça kalıcı bir sinyal var. Bir resesyon görmememiz şaşırtıcı olur” ifadelerine yer verdi. English’e göre eğer FED borsaları durdurmazsa ekonomi müziği kapatacak.

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