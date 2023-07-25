FED isterse borsa rallisi bitebilir!

Ancak Wall Street endişeli gibi gözükmüyor. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, 26 Temmuz’da açıklanacak FED’in para politikası kararlarında 25 baz puanlık faiz artışı şimdiden satın alınmış gibi görünüyor. Vadeli piyasalardaki yatırımcı beklentilerini aktaran CME FedWatch göstergesine göre eylül ayında yeni bir faiz artışı ihtimali ise sadece seviyesinde algılanıyor. Eğer FED bu beklentilerin doğrular yönde bir mesaj paylaşırsa piyasalar daha yüksek seviyelere doğru ilerleyebilir. English FED’in aynı iyimserliği paylaşmadığına da dikkat çekiyor. ABD enflasyonu geçen yılki %9,1’lik zirvesinden %3’e kadar geriledi ve bu iyi bir işaret. Ancak çekirdek enflasyon hala %4,8 seviyesinde ve bu FED’in %2’lik hedefinin çok üzerinde. İstihdam piyasası da henüz ekonominin soğuduğuna dair kalıcı işaretler gösteremedi. Bu yıl büyük şirketlerden gelen geniş çaplı işten çıkarmalara rağmen işsizlik başvuruları geçen hafta perşembe günü bir önceki haftaya göre gerileyerek 228.000 olarak kayda geçti. Eğer FED hala yapılması gereken çok şey olduğu yönünde bir mesaj verirse bu borsaların yönünü aşağıya çevirmesine neden olabilir.