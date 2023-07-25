2023-07-25 17:31:46 FED isterse borsa rallisi bitebilir!
Wall Street yatırımcıları her ne kadar görmezden gelse de bu yılki borsa rallisinin ipleri FED’in elinde gibi görünüyor. Barron’s yazarı Carleton English’e göre eğer FED ralliyi durdurmazsa yükselişler bir resesyonla sona erecek ABD Merkez Bankası (FED) yıl boyunca politika faizlerini artırmaya ve para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği konusunda uyardı. Ancak Wall Street borsaları bu uyarıları duymama konusunda olağanüstü bir çaba gösterdi. Barron’s yazarı Carleton English FED’den gelen uyarıların piyasalara ulaşmamasını iyi bir şey olduğunu belirtiyor. Zira hisse senetleri dinlemek zorunda kalacakları şeyden hoşnut olmayabilir.