Fed faizi artırırsa dolar, altın, euro ne kadar çıkar, yükselir? Fed faiz artırırsa dolar ne olur? Fed faiz artırımı altını kaça çıkarır?

Fed: Faiz artırımı ne demek? Fed son dakika faiz kararı yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı pandeki süreciyle birlikte yükselen dolar kuru, euro ve altın fiyatlarına adeta tuz biber oldu. Petrol fiyatlarının zirveleri aşmasına paralel olarak akaryakıt fiyatları başta olmak üzere, dolar, euro ve altın fiyatlarını kur korumalı TL mevduat hesaplarının devreye alınmasından sonra yeniden yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Freni patlamış durumda olan piyasaların gazına şimdi de Fed’in açıklayacağı faiz kararı basacak. Fed, mart ayında yapacağı toplantıda faiz artırımı mesajı vermişti. Peki fed faizi artırırsa ne olur? Fed’in faiz artırımı kararı dolar, euro, altını nasıl etkiler? Fed faiz artırırsa dolar ne olur? Fed faiz artırımı altını kaça çıkarır?