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Yaşam
7
Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı

2022-12-09 23:06:57
Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı

Batman’da ışık ihlali yapan otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, yeni Siirt çevre yolu körük kavşağında meydana geldi.

#2
Foto - Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı

Bir otomobil kırmızı ışık ihlali yaparak tırın altına girdi. Tır ile çarpışan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

#3
Foto - Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı

Yaralılar araçlardan çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı

Kaza sonrası kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

#6
Foto - Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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