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Türkiye
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Feci kaza: Her yer savaş alanına döndü! Sürücü ve yolcuların yaptığı pes dedirtti

2022-07-22 07:02:06
Feci kaza: Her yer savaş alanına döndü! Sürücü ve yolcuların yaptığı pes dedirtti

Gündem Feci kaza: Her yer savaş alanına döndü! Sürücü ve yolcuların yaptığı pes dedirtti Gündem Feci kaza: Her yer savaş alanına döndü! Sürücü ve yolcuların yaptığı pes dedirtti Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yeri adeta savaş alanına dönerken, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan bir otomobilin sürücüsü ve yolcuları, kazanın hemen ardından koşarak kaçtı.

#1
Foto - Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Uğur Bölükbaşı idaresindeki 31 ASZ 04 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 KP 887 plakalı otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Uğur Bölükbaşı idaresindeki 31 ASZ 04 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 KP 887 plakalı otomobile çarptı.

#3
Foto - Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen Mehmet Ekrem Bilede idaresindeki 20 AGU 078 plakalı otobüs de, Uğur Bölükbaşı idaresindeki 31 ASZ 04 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen Mehmet Ekrem Bilede idaresindeki 20 AGU 078 plakalı otobüs de, Uğur Bölükbaşı idaresindeki 31 ASZ 04 plakalı otomobile arkadan çarptı.

#4
Foto - Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan Semih Akbay ve eşi Yıldız Akbay yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan Semih Akbay ve eşi Yıldız Akbay yaralandı.

#5
Foto - İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

#6
Foto - Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Akbay çiftini sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Akbay çiftini sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

#7
Foto - Öte yandan 31 ASZ 04 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Bölükbaşı ve otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişi daha yaralandı.

Öte yandan 31 ASZ 04 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Bölükbaşı ve otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişi daha yaralandı.

#8
Foto - İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Salihli'deki hastanelere sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Salihli'deki hastanelere sevk edildi.

#9
Foto - Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#10
Foto - Öte yandan kazaya karışan 64 KP 887 plakalı otomobil sürücüsünün, otomobildeki 2 kişi ile birlikte araçtan çıkıp koşarak kaçtıkları öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan 64 KP 887 plakalı otomobil sürücüsünün, otomobildeki 2 kişi ile birlikte araçtan çıkıp koşarak kaçtıkları öğrenildi.

#11
Foto - Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.

#12
Foto - Kazaya karışan otobüs ve otomobillerin yoldan kaldırılması ile trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazaya karışan otobüs ve otomobillerin yoldan kaldırılması ile trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

#13
Foto - Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

#14
Foto - Olay yerinden görüntüler...

Olay yerinden görüntüler...

#15
Foto - Olay yerinden görüntüler...

Olay yerinden görüntüler...

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