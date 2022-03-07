  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
3
Feci kaza: Emniyet şeridindeki kamyona çarptı!

2022-03-07 00:48:31
Feci kaza: Emniyet şeridindeki kamyona çarptı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir Çevre Yolu Sasalı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Sasalı istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 35 BJE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Özen, emniyet şeridinde bulunduğu öne sürülen N.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol polisi, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Burak Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir Çevre Yolu Sasalı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Sasalı istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 35 BJE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Özen, emniyet şeridinde bulunduğu öne sürülen N.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol polisi, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Burak Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

#2
Foto - Talihsiz sürücünün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Talihsiz sürücünün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Acun'un rezil programında o gerçek ifşa oldu
Gündem

Acun'un rezil programında o gerçek ifşa oldu

Acun Ilıcalı'nın, Türk toplumunun ahlakını ifsad eden programı Survivor için bir servet harcadığı ortaya çıktı. TV8'de yayınlanan rezil prog..
Bakan Kurum indirim müjdesini verdi! 22 Mart - 19 Nisan arasında...
Ekonomi

Bakan Kurum indirim müjdesini verdi! 22 Mart - 19 Nisan arasında...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara indirim müjdesini verdi.
Motorin ve benzine bir kallavi zam daha
Ekonomi

Motorin ve benzine bir kallavi zam daha

Benzin ve motorine üst üste gelen 3 büyük zammın ardından yarından itibaren büyük bir zam daha geliyor... Yeni zamlarla motorinin litre fiya..
Limon kabuğu zeytinyağı karışımı: Eklem ve diz ağrıları için kür tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Limon kabuğu zeytinyağı karışımı: Eklem ve diz ağrıları için kür tarifi nasıl yapılır?

Limonun kabuğu, kan damarlarını yatıştıran ve anti-iltihap özelliklere sahip zengin özlü yağlarla doludur. Limon kabuğuyla eklem ağrıları na..
Medya fırıldağı Okan Bayülgen geri adım attı!
Medya

Medya fırıldağı Okan Bayülgen geri adım attı!

Okan Bayülgen ile eşi ve çocuklarının 6 yıl boyunca özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek kaza..
Kemalistlerin yapamadığını Ruslar yapıyor! Hani muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttu!
Siyaset

Kemalistlerin yapamadığını Ruslar yapıyor! Hani muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttu!

"Rusya, Batı’nın desteklediği Ukrayna’daki meşru yönetimi devirmek için, komşu ülkeyi işgale kalkışıyor.. Dünya seyrediyor.." diyen Ali İhsa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay