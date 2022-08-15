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Türkiye
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Feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

2022-08-15 23:52:50
Feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

#1
Foto - Feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kaza, saat 20.30 sularında Malatya-Sivas karayolunun 5'inci kilometresi Topsöğüt mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan S.B.Ş. idaresindeki 09 LJ 066 plaka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yaylacı'ya (19) çarptı.

#3
Foto - Feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Çarpmanın şiddetiyle genç yola savrulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

#5
Foto - Feci kaza: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Murat Yaylacı'nın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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