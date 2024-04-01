  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
8
FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

2024-04-01 23:27:41
FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan FBI saha ofisine araçla saldırı girişimi.

#1
Foto - FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde FBI saha ofisine araçlı saldırı düzenlendi.

#2
Foto - FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, aracıyla FBI saha ofisine zorla girmeye çalıştı. Şüpheli, aracının ofisin kontrol noktasındaki bariyerlere çarpmasıyla engellendi.

#3
Foto - FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

#4
Foto - FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

#5
Foto - FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

#6
Foto - FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

#7
Foto - FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket
Gündem

Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket

Kendisini ülkenin sahibi zanneden kemalistlerin başını çeken 28 Şubatçı sözde gazeteci özde provokatör Fatih Altaylı, seçim sonuçlarını görd..
Fazıl Say’dan akılalmaz “İmamoğlu” paylaşımı! Siz şaka mısınız yahu

Fazıl Say’dan akılalmaz “İmamoğlu” paylaşımı! Siz şaka mısınız yahu
'PKK sizi tükürüğünde boğar' diyen DEM'li belediye başkanı oldu!
Siyaset

'PKK sizi tükürüğünde boğar' diyen DEM'li belediye başkanı oldu!

Terör örgütü PKK'dan dolayı 8 yıl hapis cezası alan ve 'PKK sizi tükürüğünde boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan Van Büyükşehir Belediye Baş..
Gelsin heykeller! 74 yıl sonra o bölgeler CHP'ye geçti
Siyaset

Gelsin heykeller! 74 yıl sonra o bölgeler CHP'ye geçti

DEM Parti ile Kandil uzlaşısı sağlayan ve Yeniden Refah Partisi'nin de oyları bölmesiyle CHP 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çık..
Şanlıurfa Halfeti adayı AK Partili Şeref Albayrak'a LGBT tokadı!
Siyaset

Şanlıurfa Halfeti adayı AK Partili Şeref Albayrak'a LGBT tokadı!

AK Parti Halfeti İlçe Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, sandıkta DEM'li rakibinin gerisinde kalarak seçimin kaybedenlerinden oldu...
Saadetliler, YRP’liler ve AK Parti küskünleri mutlu mu? Saraçhane’de içkili kutlama
Gündem

Saadetliler, YRP’liler ve AK Parti küskünleri mutlu mu? Saraçhane’de içkili kutlama

Müslümanların bölünmesine neden olan Saadet ve YRP gibi partilerin ve sandığa gitmeyen küskün AK Partililerin birayla kutlama yapan ayyaşlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23