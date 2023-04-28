Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

Pekmez denilince üzüm, dut, kuşburnu, keçiboynuzu gibi pek çok pekmez türü akla gelebilir. Pekmezin sağlığa faydaları saymakla bitmez. Pekmez çeşitleri içeriklerindeki bileşenler sayesinde kanserden kemik erimesine kadar pek çok sağlık sorununa karşı katkıda bulunabilir. Pekmez demir açısından çok zengindir ve kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur. İşte pekmez tüketmenin faydaları... Pekmez üzüm, kuşburnu, incir, keçiboynuzu veya dut gibi tatlı meyvelerin ya da şeker pancarı, ardıç meyvesi gibi şekere dönüşebilecek tarım ürünlerinin ezilerek kaynatılması ile üretilen bir tür şuruptur. Pekmez çeşitleri, hayati fonksiyonların devamlılığı için gerekli olan birçok vitamin ve minerali bünyesinde bulundurur. Pekmezde bulunan antioksidanlar, vücut direncini arttırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi nedeniyle öksürüğe iyi geldiği ve balgam söktürdüğü bilinir.