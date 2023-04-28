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Sağlık
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Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

2023-04-28 12:35:56
Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

Pekmez denilince üzüm, dut, kuşburnu, keçiboynuzu gibi pek çok pekmez türü akla gelebilir. Pekmezin sağlığa faydaları saymakla bitmez. Pekmez çeşitleri içeriklerindeki bileşenler sayesinde kanserden kemik erimesine kadar pek çok sağlık sorununa karşı katkıda bulunabilir. Pekmez demir açısından çok zengindir ve kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur. İşte pekmez tüketmenin faydaları... Pekmez üzüm, kuşburnu, incir, keçiboynuzu veya dut gibi tatlı meyvelerin ya da şeker pancarı, ardıç meyvesi gibi şekere dönüşebilecek tarım ürünlerinin ezilerek kaynatılması ile üretilen bir tür şuruptur. Pekmez çeşitleri, hayati fonksiyonların devamlılığı için gerekli olan birçok vitamin ve minerali bünyesinde bulundurur. Pekmezde bulunan antioksidanlar, vücut direncini arttırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi nedeniyle öksürüğe iyi geldiği ve balgam söktürdüğü bilinir.

#1
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

HER GÜN BİR KAŞIK PEKMEZ 1 yemek kaşığı üzüm pekmezinde yaklaşık olarak 29 kalori, 7.11 mg karbonhidrat, sıfır yağ, 0.05 mg demir, 0.13 gram protein, 0.03 gram lif, 2.28 mg A vitamini, 1.2 mg C vitamini, 1.08 mg sodyum, 3.84 mg kalsiyum ve 99.84 mg potasyum bulunur. Pekmezin neyden yapıldığına göre içeriği ve besin değerleri değişir ancak genel olarak tüm pekmezler faydalıdır. Bununla birlikte pekmezlerin şeker oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle şeker hastası olan kişilerin tüketmesi önerilmez.

#2
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

Tüm pekmez çeşitleri güçlü antioksidan özellikler taşır Özellikle diğer şekerler ve tatlandırıcılarla karşılaştırıldığında pekmez, yüksek oranda antioksidanlar içerir. Bu da pekmezi, çoğu insan için rafine şekere daha iyi bir alternatif yapar. Antioksidanlar kanserde olduğu gibi cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunur. Cildinize zarar verme ihtimali olan serbest radikalleri durdurarak cildinizin yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkıda bulunabilir.

#3
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

Tam bir demir deposu: Üzüm pekmezi Demir, kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobinin üretimi açısından çok önemlidir. Demir eksikliği anemisi vücutta yeterince demir bulunmaması nedeniyle oluşur. Demir eksikliği, aşırı yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hızlı kalp atışı gibi bir dizi soruna neden olabilir. Üzüm pekmezi demir eksikliğine karşı kullanılabilir.

#4
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

Cinsel sağlığı geliştirir: Karadut pekmezi Karadut pekmezi, cinsel hormonların sağlıklı üretilmesine yardımcı olduğu düşünülen eser mineral manganez bakımından zengindir. Manganez, sinir sisteminin işleyişinde, kan pıhtılarının önlenmesinde ve karbonhidratlardan enerji üretiminde hayati bir rol oynar. Manganez eksikliği kısırlığa, genel yorgunluğa ve kemiklerin zayıflamasına neden olabilir.

#5
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

Balgam söktürür, solunum yollarını destekler: Keçi boynuzu pekmezi Astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelmektedir. Kuru öksürükte balgam sökülmesine yardımcı olur. Şiddetli öksürüklerin bastırılmasında da kullanılır ve etkilidir. Özellikle solunum yolu rahatsızlıklarınız varsa uyumadan önce keçiboynuzu pekmezi tüketmek öksürüğe ve nefes darlığı sorununuza iyi gelecektir

#6
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Her gün bir kaşık pekmez tüketmenin 5 faydası!

Sindirim sistemine iyi gelir: Hurma pekmezi Dengeli şeker oranına sahiptir. Hurma meyvesi suda çözünebilir lif içeriği yüksek olduğu için sindirim sistemi rahatsızlıklarını (kabızlık, gaz, hazımsızlık vb) önlemeye ve gidermeye yardımcı olur. Ayrıca demir ve magnezyumdan zengindir.

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