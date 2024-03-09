Faturalarını atanlar pişman olacak! Müjde verildi! Faturalarını saklayanlar artık daha az ödeyecek

Posta tarafından paylaşılan haberde, istisna durumların yanı sıra vergide yüzde 15 indirim sağlanıyor. Gelir gider yöntemi tercih edilmesi halinde evle alakalı asansör, yalıtım, kombi, ankastre masrafları vergiden indirilebiliyor. Ev krediyle alınması halinde faiz ödemeleri de vergi indirimine olanak sağlıyor. 2019 yılında alınan bir evin satın alma bedeli yüzde 5 oranında gider olarak hesaplanıyor. Taşınmaz için yapılan ödemelerin yanı sıra ev sahibi tarafından eşi ve çocuklarına yapılan harcamalarda neden olarak gösterilebilir. İnternet üzerinden, 'Hazirbeyan.gib.gov.tr' web sitesi üzerinden 'İstisna', 'gider' bölümlerindeki yazılı kısma girilen tutarlar vergiyi de düşürüyor. Özellikle eğitim, sağlık ve hayat sigortası harcamaları tercih ediliyor. Ev sahipleri aynı zamanda faturanın hazırlandığı işletme unvanı, vergi ve fatura numarasıyla ekleyebiliyor. Bu harcamaların beyanname yazıldıktan sonraki 5 yıl içerisinde kaybolmaması gerekir.