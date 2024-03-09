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Faturalarını atanlar pişman olacak! Müjde verildi! Faturalarını saklayanlar artık daha az ödeyecek

2024-03-09 13:47:14
Faturalarını atanlar pişman olacak! Müjde verildi! Faturalarını saklayanlar artık daha az ödeyecek

Evini kiraya verenler faturalarını saklasın. Bu yöntem sayesinde kira vergileri de büyük oranda azalacak. Faturalarını atan ev sahipleri bin pişman olacak. Peki, vergiler nasıl azalacak? İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Faturalarını atanlar pişman olacak! Müjde verildi! Faturalarını saklayanlar artık daha az ödeyecek

Ev kiralarından kalan faturaları çöpe atanlar pişman olacak. gelir vergisi beyanname verme süresi için son tarih paylaşıldı. Vergisini zamanında ödemeyen ev sahibi kira geliri üzerinden büyük miktarda ödemeler yapması öngörülüyor. İşte ev sahibinin az vergi ödemesi için yapması gerekenler... Milyonlarca ev sahibi ilgilendiren gelişme paylaşıldı. Kira beyanname dönemine sayılı günler kala, Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahiplerine gözünü dikti. Beyanname hazırlayacak ev sahipleri, götürü gider yoluyla ödeyeceği vergi tutarında düşüş sağlayabilecek. İlk taksiti 31 Mart tarihindeyken, ikinci taksitinin 31 Temmuz'da ödenmesi gerekiyor. Ev sahipleri tarafından ödenecek kira vergi tutarı hesaplanırken birçok nokta göz önünde bulundurulur. Kira gelirlerinden istisna olanlar çıkartılarak giderler tespit edilir ve matrahtan düşülür. Kalan kısım için, bulunduğu kademeye göre bir fiyat çıkar. Gelir vergisi bu şekilde hesaplanırken, yıllık beyanname verilmesi sebebiyle ek olarak damga vergisi de ödenmelidir.

#2
Foto - Faturalarını atanlar pişman olacak! Müjde verildi! Faturalarını saklayanlar artık daha az ödeyecek

Posta tarafından paylaşılan haberde, istisna durumların yanı sıra vergide yüzde 15 indirim sağlanıyor. Gelir gider yöntemi tercih edilmesi halinde evle alakalı asansör, yalıtım, kombi, ankastre masrafları vergiden indirilebiliyor. Ev krediyle alınması halinde faiz ödemeleri de vergi indirimine olanak sağlıyor. 2019 yılında alınan bir evin satın alma bedeli yüzde 5 oranında gider olarak hesaplanıyor. Taşınmaz için yapılan ödemelerin yanı sıra ev sahibi tarafından eşi ve çocuklarına yapılan harcamalarda neden olarak gösterilebilir. İnternet üzerinden, 'Hazirbeyan.gib.gov.tr' web sitesi üzerinden 'İstisna', 'gider' bölümlerindeki yazılı kısma girilen tutarlar vergiyi de düşürüyor. Özellikle eğitim, sağlık ve hayat sigortası harcamaları tercih ediliyor. Ev sahipleri aynı zamanda faturanın hazırlandığı işletme unvanı, vergi ve fatura numarasıyla ekleyebiliyor. Bu harcamaların beyanname yazıldıktan sonraki 5 yıl içerisinde kaybolmaması gerekir.

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